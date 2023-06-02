人民网北京6月2日电 （焦磊）当前，大模型技术正拉开迈向通用人工智能的序幕，推动经济、社会、文化等各领域加速变革。其中，关于具身智能和人形机器人的话题备受各界关注。

此前，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示，人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。特斯拉CEO马斯克在5月16日召开的股东大会上也曾表示，特斯拉“大部分的长期价值”最终将来自正在开发的人形机器人“擎天柱”。

深圳市作为国内创新高地，具备充足的人工智能产业发展要素基础。近年来，通过持续创新、深化应用，深圳市涌现出一批成规模的机器人企业，为机器人及相关领域的创新和发展集聚了平台优势。

5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》（以下简称《行动方案》），其中提出推动人工智能高质量发展和全方位各领域高水平应用，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心，开展人形机器人规模化应用，为当地紧抓新技术浪潮、加快发展人形机器人提供了指导方向。

此前，为进一步完善制造业创新体系，加快重点领域建设布局，广东省工业和信息化厅公布第七批省级制造业创新中心筹建名单，由深圳市优必选科技股份有限公司牵头筹建广东省人形机器人创新中心。

据了解，优必选科技将联合行业优势力量，与多家行业重点研究机构及企业共同参与人形机器人创新中心建设。创新中心还将积极对接港澳资源，与香港高校科研机构对接共建，依托广东省人形机器人产业优势基础形成突破式创新。

业内分析认为，人形机器人目前处于早期发展阶段。未来，人形机器人作为一个通用、多任务型的机器人平台，将会深入各个行业，应用前景巨大。优必选科技相关负责人表示，在《行动方案》的指导下，优必选科技将联合上下游企业、高校、科研机构等合作伙伴，共同推动人形机器人行业的发展，实现大规模应用，成为社会新生产力，打造高质量发展的新引擎新动能。

据介绍，优必选科技深耕人形机器人行业超过11年，具备人形机器人全栈式技术能力，在机器人运动规划和控制、伺服驱动器、计算器视觉、语音交互、SLAM导航、视觉伺服操作、人机交互、机器人操作系统应用框架ROSA等核心技术领域建立了重要壁垒。截至2022年12月31日，公司申请专利超过3100项，拥有授权专利超过1600 项，其中发明专利占比近 50%。

此外，《行动方案》提出，积极打造可应用人工智能的各类场景，积极创造条件开展全域全时人工智能应用示范。同时，《行动方案》还发布了第一批“城市＋AI”应用场景清单，涵盖公共服务、智慧医疗、城市治理、智能制造、低空经济等领域的26个应用场景，为人工智能企业提供了更多尝试和突破的空间，让创新科技能够率先在深圳落地和应用，在打造标杆性应用层面发挥引领作用。

据悉，为把人形机器人技术和产品与城市经济建设、社会民生工作做更好融合，优必选科技已面向人工智能教育、智慧物流、智慧康养、商业服务等多个行业，推出了“硬件+软件+服务+运营”的智能服务机器人解决方案，让人形机器人在城市、乡村建设和发展中发挥更高价值。

(责编：鲁婧、高雷)

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