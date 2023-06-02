新华社北京6月2日电（记者高亢）6月2日召开的国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。为更大释放新能源汽车消费潜力，会议提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。

新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。

近年来，我国新能源汽车产业蓬勃发展。中国汽车工业协会数据显示，今年1至4月，新能源汽车产销量达229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达27%；新能源汽车出口34.8万辆，同比增长170%。

会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

“技术创新是发展的核心竞争力。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，近年来，我国在新能源汽车领域取得了有目共睹的成绩，但在关键核心技术攻关方面仍需努力，同时在充电基础设施建设和小微型电动车研发等方面有待继续发力。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，从今年以来汽车数据总体看，我国新能源汽车产业发展表现稳健，产业供给能力、供给质量不断提升，成为稳工业重要力量。

业内人士指出，行业普遍预测新能源汽车发展将保持良好发展态势，今年我国新能源汽车产销数据将有望迎来新高。但同时也应看到，当前，汽车消费信心依然有待提振，汽车消费潜力仍有待释放。

对此，会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

“新举措有望对未来几年的新能源汽车产业发展带来巨大推动效果。”崔东树表示，补贴退坡对于新能源汽车行业来说影响不小，消费者对于价格和征税方面比较敏感，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策将促进新能源汽车消费潜力进一步释放，同时也将推动新能源汽车产业可持续稳健增长。

(责编：袁勃、胡永秋)

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