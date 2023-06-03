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为2023年高考考生护航 滴滴连续3年推出寻找准考证专线

2023年06月03日07:19 | 来源：央广网
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原标题：为2023年高考考生护航，滴滴连续3年推出寻找准考证专线

2023年高考马上来临，每年都会有考生把准考证等考试物品落在滴滴车上，为了方便考生快速找回物品不影响考试，滴滴将于6月3日到6月10日期间上线寻找准考证专线。这是滴滴连续第三年推出准考证专线。

据悉，去年高考期间，准考证专线除了准考证外，高频进线寻找的还有考生身份证、装有考试用品的备考袋、书包等，去年高考期间准考证专线找回考试物品共计153个。

如果考生在乘车过程中遗失准考证或考试相关资料、证件，可以拨打客服电话4000000999，根据语音提示选择对应车型后进入失物寻找，选择准考证遗失专线，直接接入人工客服。

考试证件的寻找需要分秒必争，这对客服的处置能力也有着更高的要求，因此滴滴客服每年会抽调经验丰富应变能力更好、沟通表达能力更强的客服人员专门服务准考证专线，一位曾参与过2022年准考证专线的资深客服解释说， “如果丢失时间短、情况简单，联系上师傅后会拉一个三方通话，司机师傅听到是考生，都会积极配合寻找。如果是比较复杂的情况，可能需要多个客服协作，这种情况找回时间也会长一点。”

同时，这位准考证专线的客服还特别提醒考生，证件等考试资料丢失后，尽量用叫车的手机号码进线，可以更快速地核实信息进行处置。

滴滴客服团队同时提醒各位考生，一定合理安排时间提前出发；尽量选择独乘品类，以免因为拼友的行程给自己造成不必要的影响；也预祝考生们高考顺利。

(责编：曹淼、李源)
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