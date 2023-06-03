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《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效

2023年06月03日08:33 | 来源：光明日报
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　　 记者从商务部获悉，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）6月2日对菲律宾正式生效，意味着RCEP对15个签署国全面生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。

　　 2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP，并推动协定于2022年1月1日正式生效。RCEP实施以来，各成员间货物贸易往来更加密切，区域内贸易成为稳定和拉动各成员对外贸易增长的关键力量。

　　 “RCEP的全面生效将为我国推进高水平对外开放提供强劲助力，为我国与成员方扩大货物贸易创造更有利条件，还将带动相应的服务贸易和投资开放，促进贸易便利化和营商环境改善。”商务部国际司负责人告诉记者，持续推动高质量实施RCEP，将有利于深入推进区域产业链供应链融合发展，有利于地方、产业和企业拓展国际经贸合作新空间。

　　 6月2日零时刚过，在位于青岛市市北区的RCEP山东企业服务中心，青岛海关关员为青岛朗夫科技股份有限公司出口到菲律宾的一批集装箱液袋签发了RCEP原产地证书，这是山东签发的首份对菲律宾RCEP原产地证书。受益于RCEP关税减让，这家国家级专精特新“小巨人”企业预计今年出口菲律宾订单将同比增长约10%。

　　 中国是菲律宾最大贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口市场。RCEP对菲律宾正式生效后，经过一段过渡期，中国出口的汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等商品，在中国-东盟自贸协定的基础上，在菲律宾的关税税率将从3%至30%逐步降为零。菲律宾的加入推动了RCEP在东盟的全面实施，扩大了RCEP的规模效应，有助于巩固和强化区域产业链供应链，推动全球经济长期繁荣发展。

　　 RCEP实施为我国稳外贸稳外资发挥了重要作用。从贸易看，2022年，我国与RCEP其他成员进出口总额同比增长7.5%，占我国外贸进出口总额的30.8%。今年1至4月，我国与RCEP其他成员进出口总额同比增长7.3%，占我国外贸进出口总额30.9%。从吸引外资看，2022年，我国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。今年1至4月，我国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

　　 RCEP为我国广大企业带来实实在在的红利和实惠。2022年，我国企业在RCEP项下享惠出口货值2353亿元人民币，可享受进口国关税减让15.8亿元；享惠进口货值653亿元，减让税款15.5亿元。今年一季度，我国企业在RCEP项下享惠出口货值622.9亿元，可享受进口国关税减让9.3亿元；享惠进口货值182.5亿元，减让税款4.8亿元。（记者 张翼）

(责编：王仁宏、杨迪)
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