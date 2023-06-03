记者2日从东方电气集团有限公司获悉，经中国工程院专家组现场考察后确认，由深圳大学/四川大学谢和平院士团队与中国东方电气集团有限公司联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。

据了解，海水无淡化原位直接电解制氢技术成果，由谢和平院士团队于2022年11月30日在《自然》(Nature)正刊发表，被评为2022年中国科学十大进展之一。该技术成果颠覆了电解水制氢必须采用纯水的传统制氢模式，破解了海水直接电解制氢的难题，有望加速推进形成多能互补的“海洋绿氢”新兴战略产业。

2022年12月16日，东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队签署协议，正式开展该项技术联合创新，由东方电气集团负责成果转化和产业化。今年5月中下旬，由东方电气集团与谢和平院士团队联合研制的全球首套与可再生能源相结合的漂浮式海上制氢平台“东福一号”，在福建兴化湾海上风电场开展海上中试。该平台是海水无淡化原位直接电解制氢海试样机，集成了原位制氢、智慧能源转换管理、安全检测控制、装卸升降等系统于一体，在经受了8级大风、1米高海浪、暴雨等海洋环境的考验后，连续稳定运行了超过240小时，验证了由中国科学家原创的海水无淡化原位直接电解制氢原理与技术在真实海洋环境下的可行性和实用性。

在本次试验中，中国工程院专门组织院士专家组赴现场考察，见证了海试情况。专家组认为，海水无淡化原位直接电解制氢装备设计合理、运行稳定，试验验证了该项技术的可行性，可以作为未来海上可再生能源制氢的重要发展路径。（记者 周洪双）

(责编：王仁宏、杨迪)

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