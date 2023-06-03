6月1日，在深交所举办的2023全球投资者大会上，以“注册制下长期资本配置中国优质资产”为主题的圆桌论坛召开，4家全球知名投资机构代表围绕全球投资者如何看待中国投资市场机会、如何配置中国优质资产等话题展开讨论。

与会嘉宾一致认为，全面注册制改革给市场带来全新活力，与国际接轨的机制吸引了更多全球投资者配置中国资产。中国经济持续向好，对投资中国持乐观态度，坚持长期价值投资。

加快与全球接轨

A股吸引力提高

经过四年的试点，全面注册制正式落地。注册制改革稳步推进，市场韧性和活力十足，对于中国资本市场乃至整个实体经济产生深远影响。在此背景下，全球资本配置中国优质资产成为共识。

景顺集团大中华、东南亚及韩国区行政总裁潘新江表示，注册制改革简化了上市流程，便利资本高效利用，助力企业发展壮大，同时，从制度上与全球接轨，改善投资者结构，进一步提高A股的吸引力。

威灵顿管理香港有限公司国际董事总经理、亚洲区投资部总监兼香港区总裁普江宁认为，实施注册制，提升IPO效率，提升市场透明度，吸引更多的全球投资者参与到中国资本市场。

APG汇盈投资亚洲首席执行官Thijs Aaten表示，注册制能够更好地规范上市公司以及拟上市公司信息披露行为。投资公司在进行投资标的选择的时候，除了注重财务表现外，还会注重标的公司业务模式、业务模型是否可持续。

他进一步表示，作为机构投资者，如果不了解一个公司的可持续性、未来的发展路径就不能把握他们未来的投资回报率。比如基于不同的投资渠道，像险资或是养老金的投资，不同的投资回报所呈现出来的投资比率会有较大差异，只有了解、衡量之后才能预估投资回报率。

中国资产

配置重要性凸显

当前，全球宏观环境不断变化，引起了市场投资策略发生变化。

潘新江表示，现在任何国家的股票市场都会有不同的波动性，过去两年也充分感受到股市的波动。要用一种全新的观点看待中国的投资市场，特别是具有中国特色的资本市场，既要蓄势以待抓住机遇，也要很好平衡短期风险。作为长期投资者，资产配置的长期主义投资将结出累累硕果。

他认为，中国是亚太地区经济增长的“动力舱”，中国的实体经济是非常重要的“压舱石”。对境外投资者而言，中国存在着种种投资机遇，要看好中国、做多中国。从看多的主动型基金管理来说，要以长期主义为基础，很好地平衡仓位，从长期的投资角度出发，以不同的基准衡量，不断校准投资视角。

Thijs Aaten表示，过去运营轨迹中，从基本面出发进行资产配置决策时，公司非常重视亚太地区。过去几年，亚太地区的GDP已经呈现出非常重要的发展势头，目前亚太区占公司全球组合投资比例15%。当然，在投资中可能会出现投资错配，或者是公司投资标的的经济体量和投资组合的错配，公司会及时根据不同客户需求调整在亚太地区的投资策略，也希望充分利用不同的机遇。

坚持长期投资理念

不能错过机会

与会嘉宾认为，在全球资产投资组合中，中国资本市场地位重要，投资中国市场需要坚持长期投资理念。

瑞士百达资产管理亚洲（除日本）首席执行官赵俊杰认为，长期思维对于A股市场以及整个亚洲市场都非常重要。在过去两百多年的发展中，瑞士百达在不同的经济周期和市场环境下都保持专注，而且不管在公司经营还是在投资上都始终秉持长期思维。按资产管理规模，瑞士百达资管为全球最大的主动管理型主题股票基金管理人。主题投资主要是基于对长期大趋势的研判和把握，指的是30年到50年的趋势，而不是短期趋势。

“放眼在中国市场的长期发展和挖掘投资机遇，我们着力于在擅长的领域保持卓越，这是公司在中国市场的业务策略。”赵俊杰表示。

潘新江表示，世界各国是互联互通、相互依存的，中国的公司如果有全球化的布局，甚至享誉全球的品牌，这些公司就会有长期的实力，这也是投资机构更愿意投资的公司，尤其是接下来几十年投资机构愿意关注的对象。

谈及对中国资产配置的展望时，普江宁认为，中国资本市场重要性不容小觑，威灵顿投资在资产组合中增加了中国的投资权重，“包括生物制药、生物技术，是威灵顿投资管理投资的重点，大部分医疗健康企业在全球化和创新方面做得非常好。我们会关注可持续发展和循环经济、循环技术等方面的机会。”

潘新江认为，景顺对中国的股市持非常积极的态度。在谨慎乐观的同时，也要非常有耐心。

Thijs Aaten表示，长期投资者除了关注风险，还要看到新的机会，并且不能错过机会。（记者 邢 萌）

(责编：王仁宏、杨迪)

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