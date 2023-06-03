《证券日报》记者了解到，近期，广发银行等多家银行发布公告，加强对信用卡资金用途的管控力度。与以往不同的是，今年部分银行对非消费领域的范围、具体管控措施等都进行了更明确的限定。

“多家银行加强信用卡资金用途管控，一方面为维护健康、良好的信用卡市场秩序奠定根基，另一方面有利于银行自身的内部风险防控，从而进一步提升信用卡服务质量。”易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮建议，商业银行需强化信用卡风险管理识别，从源头加大对异常交易的监测和排查，同时也要关注对信用卡持卡用户的风险教育及风险提示工作，提升其金融素养，避免用户将信用卡资金用于不当途径。

日前，广发银行发布公告称，对信用卡资金用途规范进行明确，要求信用卡资金不得用于房地产领域、投资理财领域、购买非消费型保险；不得用于生产经营领域；不得用于比特币等虚拟交易；不得用于偿还债务；不得用于购买彩票、赌博等方面。若信用卡资金用于以上或其他非消费领域，可能导致交易失败。另外，对涉嫌非消费领域交易行为的信用卡持卡人采取包括但不限于限制交易、降额、停卡、终止分期等相关措施。

除了广发银行，近期，海口农商行、北京银行、光大银行等多家银行也发布公告，加强信用卡消费和现金分期资金流向管控。

值得注意的是，今年部分银行对非消费领域的范围、具体管控措施都进行了更明确的限定。从限制范围来看，上述银行均明确在房地产、投资理财、非消费型保险、偿还债务等领域的限制。同时，上述银行对资金用途的管控在交易中、交易后均有体现。从交易中来看，多家银行公告中提到如不符合消费领域，可能导致交易失败；而交易后的管控手段则更多，上述银行大多表示会视情况采用降额、停卡、终止分期等管控措施。

厚雪研究首席研究员于百程对记者表示，信用卡资金以消费等方式体现，信用卡套现资金如果进入楼市、股市、赌场等，对于金融秩序会有影响，也会对产生相应的风险。对于银行和个人来说，如果套现资金超出个人承担的还款能力，会造成还款违约，进一步给银行造成风险。

信用卡资金用途管控升级背后，离不开监管政策的引导。2022年7月份，央行等部门发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“信用卡新规”）强调，信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。

信用卡新规落地以来，各大银行持续发力整改信用卡业务。去年年底至今年年初，建设银行、邮储银行、浦发银行、华夏银行等多家商业银行就已发布公告，严控信用卡在非消费类领域交易。

今年以来，监管部门针对信用卡资金违规流入限制领域开出多笔罚单。例如，5月份，某国有大行乌鲁木齐市分行因信用卡透支资金违规流入房地产领域，未有效监督个人贷款资金使用，致使贷款资金被挪用的违法违规事实，被处罚款60万元。此前，另一家国有大行因涉及信用卡资金违规流入证券公司、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现等38项违法违规事实，被没收违法所得并处罚款约1.99亿元。

业内人士表示，资金流向一直是信用卡风险管控的“老大难”问题，未来资金用途管控将成为银行在信用卡领域自我整顿的重点方向之一。

于百程表示，随着消费金融业务从高速发展到成熟阶段，近两年，信用卡整体的新增发卡量增速下滑，逐渐进入存量时代，信用卡业务的精细化管理和合规发展日益重要。从发展的维度看，银行信用卡的使用率指标将更加重要，需要从提升活跃度和交易额等方面发力。未来，可通过科技创新来提升信用卡产品体验，提升场景能力和个性化服务能力，实现降本增效，从而推动信用卡业务高质量发展。（记者 彭 妍）

(责编：王仁宏、杨迪)

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