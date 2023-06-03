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多家新能源车企 5月份交付量实现环比增长

2023年06月03日08:46 | 来源：证券日报
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　　6月2日，多家新能源车企先后公布5月份交付量。

　　造车新势力方面，分化局面凸显。其中，作为造车新势力“三剑客”中的唯一非纯电品牌，理想汽车今年以来稳坐造车新势力月度销冠。5月份交付2.83万辆，同比增长146%。得益于此，该公司5月份营业收入（含增值税）首次超过100亿元。

　　哪吒汽车5月份交付1.3万辆新车，同比、环比分别增长18%和15%。其中，纯电动跑车GT完成1716辆交付。据悉，今年公司将全力布局海外市场，5月份实现海外交付2042辆。

　　零跑汽车在经历了连续4个月的低迷后，5月份交付新车约1.21万辆，重回交付量过万阵营。其中，C系列车型销售破万辆，占比超过83%。

　　“2025年汽车行业格局基本已确定，必须要在这个阶段之前占有一席之地。”零跑汽车创始人、董事长朱江明在接受采访时表示，现在是拼杀阶段，首先要保证市场占有率。

　　此外，《证券日报》记者观察到，除了造车新势力5月份交付量有序复苏，传统车企及其孵化的新能源品牌也实现了不同程度的销量增长，赶超趋势明显。

　　其中，广汽埃安5月份销量4.5万辆，同比、环比分别增长114%和10%。广汽埃安总经理古惠南表示，2023年公司销售目标是“保50万辆、挑战60万辆”，2025年争取销售100万辆。目前来看，公司已完成年度销售目标的33.2%。

　　极氪汽车5月份共交付8678辆，同比增加约100%，环比增长7.1%，连续四个月同比、环比双增长。对此，极氪CEO安聪慧表示，今年极氪001、极氪009、极氪X等三款车型预计分别交付7万辆、3万辆和4万辆以上，全年确保14万辆的总交付目标。

　　作为华为赋能的明星车企，赛力斯汽车5月份交付新车5629辆，环比增长22.7%。值得一提的是，5月27日赛力斯迎来第10万辆整车的正式下线。华为终端BG CEO余承东在整车下线仪式上表示，目前新车正处于对产品进行升级的阶段，随着赛力斯产能爬坡，销量也会有所改善。

　　长安汽车旗下的深蓝汽车公布的数据显示，5月份交付量为7021辆，环比下滑9.5%，其目前在售车型只有一款深蓝SL03。5月31日，深蓝汽车第二款战略车型深蓝S7在南京智慧工厂下线，并开启商品车大规模发运。根据规划，深蓝汽车的2023年全年销量目标定为40万辆，对应的月销量至少在3.3万台以上。

　　作为东风公司举全集团之力打造的高端电动品牌，岚图汽车5月份交付3003辆新车，同比增长231%，今年前5个月仅销售1.2万辆。目前，岚图汽车正经历人事、管理、销量等多方面的压力。

　　此外，值得一提的是，作为去年新能源汽车的全球销冠，比亚迪今年5月份销量达到24.02万辆，单月销量再创新高。今年前5个月，比亚迪累计销量100.26万辆，同比增长97.63%，已超过去年全年的一半。

　　中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳告诉记者，目前的中国新能源车市，除了海外车企、新势力车企和传统自主车企之外，东风、长安、上汽等汽车集团旗下的合资车企也在加速布局，并打破了过去的产品售价体系，实现“油电同价”。未来几年，几大阵营或将在更大范围内进行新能源汽车的“混战”，市场格局将进一步变化。（记者 龚梦泽）

(责编：王仁宏、杨迪)
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