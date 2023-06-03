据记者不完全统计，二季度以来，已有20余个省份出台促消费相关举措，包括发放消费券、消费补贴、减征车辆购置税等，全方位多领域激发消费潜力。

专家表示，从近期的消费数据看，我国消费市场正处于稳步复苏态势，出行、餐饮等接触性服务业的消费快速增长，金银珠宝、体育娱乐用品、化妆品等门类商品的销售额增速同样可观。

二季度是全年经济运行的重要窗口期，多地近期陆续召开的经济运行调度会议都提到，要锚定目标，全力冲刺二季度。其中，持续扩大有效投资、促进消费领域复苏仍是重头戏。

扩大有效投资

重大项目密集开工

进入二季度后，各地重大项目推进势头强劲。

在广东，5月30日，广州市南沙区举行南沙湾、庆盛枢纽、南沙枢纽3个先行启动区第二季度重点项目集中开工（竣工）活动，此次集中开工（竣工）的重点项目共21个，总投资近300亿元。在河南，5月29日，郑州航空港区，一期投资额约200亿元的新型显示模组项目举行启动仪式；5月27日，总投资278亿元的中国石化洛阳百万吨乙烯项目启动开工。

“二季度重大项目密集开工，能够稳就业促增长，为长期发展夯实基础，扩大有效投资。”广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，在密集开工的背景下，二季度基建投资增速有望提升。

多地稳步推进的重大项目建设离不开政策的支持。比如，上海市出台的《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》明确，“支持民间投资参与重大项目”，鼓励民间资本积极参与国家“十四五”规划102项重大工程的项目及上海“十四五”规划重大项目。

陕西发展改革委制定印发的《促进民间投资健康发展的十条举措》中表示：“支持民间资本参与高质量项目建设”。陕西将分批次向民间资本推介列入国家“十四五”规划102项重大工程的项目，并明确民间资本参与方式、运营模式和收益来源。

“预计在这些支持举措的推动下，二季度基建投资增速有望提高。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇告诉记者，各地不断改善营商环境，降低投资门槛，鼓励民间资本参与重点领域和项目，可以提供稳定和可预期的投资政策环境，减少市场不确定性，这也是二季度可重点发力的稳投资举措之一。

谈及二季度可继续重点发力的稳投资方向，田利辉认为，重大项目目前仍多为政府投资，需要更好地提升能够助民生、促消费的民间投资。而发力提升民间投资的举措主要应是营商环境的优化、市场信心的恢复和资产价格的稳定。

安光勇认为，强化财政支持、提升金融支持力度、拓展投资领域也是需要重点发力的方向。在财政支持方面，加大财政资金投入，特别是对基础设施建设、科技创新、生态环保等领域的投资，可以稳定和扩大有效投资，促进经济的恢复和增长。在提升金融支持力度方面，要加强金融机构对实体经济的支持，包括提供优惠贷款、降低融资成本等方式。政策性开发性金融工具可以继续发挥作用，为投资提供资金保障，促进投资活动的开展。在拓宽投资领域方面，要鼓励多元化投资，尤其是新兴产业、绿色产业和数字经济领域的投资。支持创新型企业和科技企业，促进科技创新与实体经济的深度融合，推动经济结构升级和转型升级。

促进消费复苏

多地出招激发消费潜力

除一系列重大项目密集开工外，促消费成为各地共识。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，二季度是全年经济发展的黄金时期，且伴随着“618”电商节和暑期消费旺季的临近，各地各部门都在着力把握时机，密集部署相关举措，从多个方面来为扩大消费提供支持和便利，以此来为经济进一步回暖注入动力。

据《证券日报》记者不完全统计，二季度以来，已有20余个省份出台促消费相关举措，包括发放消费券、消费补贴、减征车辆购置税等，全方位多领域激发消费潜力。

付一夫表示，从近期的消费数据看，我国消费市场正处于稳步复苏态势，出行、餐饮等接触性服务业的消费快速增长，金银珠宝、体育娱乐用品、化妆品等门类商品的销售额增速同样可观。不过结合CPI数据看，当前不少居民消费意愿依然偏低。

谈到未来一段时间促消费发力点，付一夫表示，首先，要进一步创新线上线下消费场景，通过充分考虑消费者在不同消费情景下的消费诉求，继而整合消费主题、消费环境、消费氛围等多个要素，激发居民消费意愿；其次，短期内可以继续通过现金补贴与消费券发放相结合的补贴方式，在促进消费复苏的同时，改善居民整体福利；最后，应当进一步加大力度稳就业，通过减税降费、发放补贴、减少裁员、加大金融支持力度等来稳定中小微企业的运行，从而稳住就业大盘，让越来越多的人拥有更加稳定的收入来源，继而扩大消费。（记者 刘 萌 韩 昱）

(责编：王仁宏、杨迪)

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