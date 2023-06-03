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证监会同意 氧化铝期货注册

2023年06月03日08:47 | 来源：证券日报
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　　据证监会网站6月2日消息，近日，证监会同意上海期货交易所（以下简称“上期所”）氧化铝期货注册。证监会表示，下一步将督促上海期货交易所做好各项工作，保障氧化铝期货的平稳推出和稳健运行。

　　我国是全球最大的氧化铝生产国和消费国，2022年产量为8186万吨，占全球的一半以上，按照2022年均价，我国氧化铝市场规模超过2000亿元。推出全球首个实物交割的氧化铝期货，对于发挥市场在资源配置中的决定性作用，服务全国统一大市场建设，提高我国氧化铝产业竞争力和价格影响力，提升企业风险管理能力具有积极意义。

　　氧化铝又称三氧化二铝，是铝工业的主要原料，95%用于电解铝冶炼和生产，5%用于陶瓷、化工、制药等领域，由铝土矿经破碎、溶解、沉淀、烧结等工艺制成。我国氧化铝产业规模庞大、交割资源充足、市场主体众多。近年来，受宏观经济、产业政策、供需变动、突发事件等因素影响，氧化铝价格波动频繁，企业风险管理需求日益强烈。上市氧化铝期货，有助于优化市场化定价机制，助力行业转型升级与高质量发展。

　　上期所的电解铝期货自1993年上市以来，市场运行平稳，功能有效发挥，已成为全球最活跃的有色金属期货之一，为我国铝产业链企业贸易定价、管理风险、配置资源提供了有效工具。近年来，我国铝产业加快发展，氧化铝从“比例定价”向“三网定价”模式转变，价格波动明显，企业风险管理难度加大。上期所顺应市场变化，深入开展调研，广泛听取相关部委、行业协会、会员单位、产业链相关企业等各方的意见和建议，科学设计合约规则，优化交割仓库布局，审慎稳妥推进氧化铝上市工作。

　　下一步，上期所将在中国证监会的统一部署下，按照“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，遵循市场化法治化原则，强化市场监管和风险防范，加大市场培训和投资者教育力度，确保氧化铝期货平稳推出和稳健运行，服务铝产业高质量发展。（吴晓璐 王 宁）

(责编：王仁宏、杨迪)
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