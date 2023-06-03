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5月份中国物流业景气指数为51.5% 继续保持扩张趋势

2023年06月03日08:47 | 来源：证券日报
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6月2日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年5月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回落2.3个百分点。

　　中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，5月份，物流业景气指数继续保持扩张，但景气水平略有回落。

　　从指数上看，5月份，业务总量指数为51.5%，环比回落2.3个百分点；新订单指数为49.7%，环比回落2.6个百分点。显示出市场需求不足，业务量相应有所放缓。5月份，固定资产投资完成额指数环比回升1.4个百分点，显示出物流行业相关固定资产投资完成效率保持增长。

　　中国物流信息中心高级经济师胡焓对《证券日报》记者表示，分项指数大部分指标回落，但业务总量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、设备利用率指数、固定资产投资完成额指数、业务活动预期指数等关键指标均处于景气区间，反映出当前物流运行仍处于反弹式回升向内生性增长的转换阶段。

　　值得关注的是，5月份，居民消费物流需求快速启动，邮政快递业业务总量指数明显回升，环比回升3.7个百分点，达到69.6%。

　　在胡焓看来，这得益于5月上旬的“五一”假期和中下旬“618”网购促销活动预热，根据对重点企业调研，餐饮预制菜和快消品等商品库存备货增多，部分电商快递企业业务量环比增长3%至5%。

　　“5月份，大部分行业业务活动总量指数有所回落。受上游煤炭、原油、矿石、建材、钢铁等行业产销放缓影响，流通环节库存上升。”胡焓分析称，部分企业电煤库存可用天数持续处于20天以上，对大宗物资和原材料物流需求造成一定冲击。铁路运输业、道路运输业和水上运输业业务总量指数环比分别回落3个、3.2个和2个百分点。

　　从企业规模看，大中型物流企业物流业务需求保持稳定，小微型物流企业物流需求较上月仍有减少。

　　此外，5月份小型企业、微型企业的业务总量指数、新订单指数均低于50%，主营业务利润指数仅有45%左右，与大中型企业相差约10个百分点，微利经营、薄利经营的比例在扩大。

　　胡焓表示，企业保持稳定预期，业务活动预期指数连续5个月在55%左右的高景气区间。二季度是加快项目建设的黄金期，5月份各地努力作为，全力建项目赶进度，储备项目早开工，封顶项目早投产，拉动物流业投资上升。

　　对于如何进一步提振需求，胡焓表示：“要激发市场活力，推进产业协同复苏，着力扩大市场规模，加快商品流转。”（记者 孟 珂）

(责编：王仁宏、杨迪)
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