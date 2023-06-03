神舟十五号航天员乘组即将返回地球。回家前，航天员费俊龙从“天宫”向地球发出了一封回信。

——星空于我，一直是一个梦幻般的奇妙的领域。在我的家乡西藏，有许多关于星空的传说。

——我们能够看到壮阔的高原上覆盖着皑皑白雪，群山若隐若现，那里就是你的家乡吧。

——我也知道，梦想之路并不是一条坦途。在你们漫长的准备期内，你们想过放弃吗？

——未能入选时，我也曾感到失落，但我从来没有想过放弃。只有继续全力以赴，梦想才能起飞。

……

这是“带着我的梦想上天宫”活动中的来信与回信，一字一句，是天与地的对话，也是梦想与坚持的交响。

北京市第八十中学的次仁达杰同学，在来信中写下对星空的热爱与向往。去年，他从离星空最近的西藏，来到了离中国航天心脏最近的首都北京，结识了很多同样热爱航天的新朋友，也在求学路上遭遇了一些困惑和烦恼。

航天员费俊龙认真阅读了次仁达杰的信件，在回信中用自己的经历鼓励他，“正如你信中写道，梦想之路绝不是一条坦途。”费俊龙说：“只有继续全力以赴，梦想才能起飞。”

费俊龙勉励次仁达杰和他的同学们，无论梦想职业是什么，都要好好学习本领。将来到祖国需要的地方去，拥抱属于自己的星辰大海。在回信的最后，费俊龙还发出邀请：“祝愿你和你的同学们学业顺利，茁壮成长！”“中国空间站‘天宫’也可能成为你们未来的工作岗位。”

“带着我的梦想上天宫”活动仍在持续中。中国空间站期待你的来信，更期待未来你的到来！中国空间站，等你来出差！

(责编：徐婵、赵欣悦)

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