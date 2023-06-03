人民网记者 孙博洋

2022年，GDP超1200亿元，增速6.6%；人均 GDP排名全国县域第一；一般公共预算收入突破百亿大关、达到134亿元……上述一系列数字来自一个县级行政区，这个县既不在长三角，也不在大湾区，而是在我国的正北方，在内蒙古自治区的鄂尔多斯市，这就是伊金霍洛旗。

人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。近日，人民网记者走进了内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，探寻当地推动高质量发展的路径，体验高质量发展给当地群众带来的获得感、幸福感。

“一老一小”得保障 城市发展有温度

“每天早晨锻炼完，都会来这里吃早餐，六七元的早餐，补助完之后，自己才花一两块钱，这对我们老年人来说真是件好事！”家住伊金霍勒旗亿城小区的王秀梅阿姨告诉记者。

早晨七点左右，养老服务站的老年餐厅座无虚席。人民网记者 孙博洋摄

早上七点多，很多像王秀梅阿姨一样居住在养老服务站周边小区的老年人，都会来到这里的老年餐厅吃早餐，养老服务站已经成了当地老年人每天早晨必去的“打卡地”。

“早餐的种类很多，都是我们当地传统的早餐，又适合老年人的胃口，一周基本都不重样。”王秀梅阿姨满意地说道。据介绍，老年餐厅不仅提供早餐，还提供午餐和晚餐，并根据相应标准给予老年人补助，并在严格落实食品安全规定，保障老年人吃饱吃好吃得健康。

据第七次全国人口普查数据显示，伊金霍洛旗常住人口为247983人，其中60岁及以上人口为37469人，占15.11%；65岁及以上人口为24113人，占9.72%。

伊金霍洛旗民政局副局长马宏海告诉记者，为积极应对人口老龄化现状，伊金霍洛旗全面启动了全旗居家和社区养老服务工作。逐步形成了“居家、社区、机构相协调，医养康养相结合”的多元化、规范化养老服务体系。打造出让老年人“三不离”（不离家庭、不离社区、不离亲人），解决“三难”（吃饭难、就医难、家政难）问题的“15分钟养老服务圈”。

马宏海表示，目前，已设完成社区养老服务中心（站）共15处，实现７个镇、23个城镇社区居家社区养老服务全覆盖，形成旗级、镇级、社区级全方位、全覆盖的“三级”居家社区养老服务体系。

据介绍，在养老服务站中，不仅为老年人提供餐饮服务，还有康复医疗室、银发课堂等，为辖区老年人常态化开展文体娱乐、送餐助餐、医疗保健、精神慰藉、应急救助、知识讲座等各类为老服务，实现老年人白天无人照顾的日间照料服务，缓解居家养老的困难和压力。

“下一步我们将构建了农村养老服务‘智慧网’，老年人可通过手机端实时查询、点单式预约医疗、助餐、助浴等服务项目，实现养老服务一网通办。”马宏海说。

“一老一小”是大多数家庭的主要关切。今年，鄂尔多斯市为满足中小学生午餐午休需求，在伊金霍勒旗、鄂托克旗展开试点，在多个学校补齐功能短板，努力实现住宿就餐全覆盖，解决双职工家庭孩子的接送及午餐午休问题。

伊金霍洛旗第一小学学生正在打饭，今天的饭菜是三菜一汤外加水果，学生可以多次盛取，吃饱为止。人民网记者 孙博洋摄

伊金霍洛旗第一小学副校长闫洁告诉记者，以前，学生家长在中午不长的午休时间里要接送孩子、做饭，不仅家长和孩子都得不到很好的休息，局促的做饭时间还可能让孩子的午餐质量得不到很好的保证。

“现在，全校3至6年级的学生都统一中午在校就餐、午休，家长们轻松多了，孩子吃得好、休息好，下午学习精力也更好了，同时，接送孩子造成的交通拥堵也减轻了不少，这项惠民政策真是一举多得。”闫洁说。

学生住宿午休的宿舍。人民网记者 孙博洋摄

据介绍，伊金霍洛旗实施的生活保障暖心工程，在现有住宿、就餐条件的基础上进行优化升级。预计到2023年底，全旗30所中小学将实现住宿就餐全覆盖，切实减轻家长中午接送和照料负担。同时，伊金霍洛旗正在完善学校伙食评估监管机制，让学生吃得可口、吃得安全、吃得放心。

产业兴城产城融合 数万就业空缺虚位以待

“家里有矿”是鄂尔多斯多年来的一张让人印象颇深的标签，2022年鄂尔多斯市产煤8.4亿吨，占全国的20%左右，而伊金霍勒旗去年产销煤炭达到2.2亿吨，煤炭行业是当地的支柱产业，同时随着实现“双碳”目标的节点日益临近，绿色转型成为伊金霍勒旗的必答题。

近年来，伊金霍勒旗着重发展以“风光氢储车”为支柱的新能源产业集群。

零碳产业园中换电重卡项目的演示模型。人民网记者 孙博洋摄

据介绍，2022年，在伊金霍勒旗，国内规模最大的远景动力及储能电池项目实现满产，全球体量最大的隆基太阳能工厂电池车间成功封顶，全国产能最大的华景磷酸铁锂正极材料生产线即将试生产，内蒙古自治区首套国鸿氢燃料电池电堆正式下线，全市首条中成榆2GW 单晶硅棒生产线点火投产。

这些新能源项目大多集中在伊金霍勒旗的蒙苏经济开发区内。据开发区相关负责人介绍，截至目前，开发区共有企业150家，落地亿元以上项目74项，总投资1887亿元，累计实现工业总产值1910亿元。

在调研中，记者看到，在开发区的“零碳产业园”中，多个新能源及配套产业企业正如火如荼地加紧建设。

园区内企业华景新材相关负责人关巍告诉记者，目前公司在零碳产业园的项目一号车间已经基本完工，很快将投产，项目达成后，将达到30万吨磷酸铁锂正极材料的年产能，产值将达300亿元，将会吸纳就业1800人。

污水处理厂及水资源再生利用项目沉淀池。受访者供图

同时，作为园区配套项目，零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目在5月30日顺利完成6万吨生产线进水目标。

项目施工方中铁上海工程局陈新峰介绍，该项目是2022年伊金霍洛旗为园区当前和今后发展定位需求，实现经济高质量发展所实施的工业污水回收处理再利用的重点工程，项目建成后，将为鄂尔多斯蒙苏经济开发区内企业提供安全、环保的再生水供应。

园区相关负责人介绍，园区规划总面积73平方公里，分为三期建设，力争到2025年，实现百亿度绿电消纳、上亿吨碳减排积累、千亿元绿色工业产值，形成可推广、可复制的零碳产业园示范样板。

伊金霍洛旗天骄绿能50万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目一角。人民网记者 孙博洋摄

而在伊金霍洛旗乌兰木伦镇，一座占地4.2万亩的光伏产业园平铺在过去的采煤沉陷区之上，这就是伊金霍洛旗天骄绿能50万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目。

该项目运营方圣圆能源集团内蒙古伊政新能源科技发展有限公司副总经理袁乐介绍，项目共有三个光伏区，总占地面积约1.98万亩，在光伏发电的同时，在光伏板下还种植了苜蓿和蛋白桑，为正在规划建设的养牛基地提供牧草料。

袁乐还介绍，根据土地性质不同，园区内还划分了4个生态区，进行了高标准的治理，并种植了大果沙棘、寒富苹果等经济果木，在对采煤沉陷区进行生态治理的同时也提升了植被覆盖，减少水土侵蚀，让原来的荒山废土变成了“绿山金山”，与此同时也解决了一些周边农牧民就业并为周边村集体增加了收入。

有产业才有就业，有就业才能吸引更多年轻人涌入，有了年轻人一座城市才更有活力。

据介绍，未来几年，随着伊金霍勒旗众多产业项目的落地，预计将会提供数万个收入不错的就业岗位，这也将会吸引更多的年轻人来到这座北方小城定居兴业。

绿水青山动静相宜 文体旅成为一张新名片

蓝天、白云、大草原是伊金霍勒旗的另一张名片。而这也是当地人民数十年“人进沙退”不断努力的结果，让过去的沙洲变成了今天的绿洲。

据介绍，伊金霍勒旗中心城市绿化率达到47%，人均绿地面积达84.8平米，位居内蒙古103个县级行政区第一。

去年，伊金霍勒旗统筹推进山水林田湖草沙系统治理，完成草原生态修复13万亩、绿化造林14万亩，东西红海子、红碱淖等湿地水域成为更多候鸟的迁徙 “驿站”，全旗正在形成北方地区少有的湿润多雨、生态和美的“小气候”。

良好的生态环境，也吸引来了八方游客。在今年伊金霍勒旗召开的经济工作会议上提出，要争创国家全域旅游示范区。据伊金霍勒旗文化和旅游局发布数据显示，今年1-3月，累计接待游客56.54万人次，旅游收入30501万元。

鄂尔多斯文化产业园。受访者供图

在伊金霍勒旗，不仅有成吉思汗陵旅游区、蒙古源流文化产业园等民族文化人文景区，也有苏泊罕大草原、红碱淖等自然风景区，以及乌兰夫工作旧址、蒙政会旧址等红色旅游景点。而在传统的旅游旺季7到9月，这里还会有那达慕大会及博克大赛等蒙古族传统盛会。

近年来，伊金霍勒旗着重打造“旅游+体育”，精心打造了一批品牌体育赛事，并通过全民健身中心、体育馆、赛马场、曲棍球场、影剧院、天圆地方广场等场馆设施，举办一些大型体育产业与旅游产业相结合的文体旅活动。

接连不断的赛事和全民健身活动，不仅丰富了当地群众的业余生活，提升了居民的幸福感，让这座城市更加充满活力，也成为伊金霍勒旗的一张新名片，让更多人知道伊金霍勒旗这座活力之城。

(责编：王仁宏、高雷)

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