人民网北京6月3日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发通知，部署在全国范围内开展2023年儿童和学生用品安全守护行动。

市场监管总局相关负责人表示，守护行动将聚焦人民群众反映强烈、社会舆论关注和风险较大的儿童和学生用品，坚持一类一类产品抓，整治一批儿童和学生用品质量安全突出问题，清理一批违法违规生产销售产品，查办一批质量违法大案要案，曝光一批违法违规典型案例，更好保护少年儿童生命安全与健康成长。

上述负责人介绍，今年的儿童和学生用品安全守护行动，重点关注玩具产品化学危害、物理危害、可燃性危害等问题，文具产品“三无”、警示说明缺失或年龄标识不合理等问题，儿童及婴幼儿服装、校服产品的绳带、pH值等安全性指标不合格，婴童用品有毒有害物质、结构不符合标准要求等问题，通过强化生产销售企业质量安全主体责任落实、加强质量安全监管、完善有关质量安全标准体系、严厉打击质量违法违规行为、加强认证监管、强化电商平台主体责任落实等一系列措施，形成一套严密的监管“组合拳”，筑牢儿童和学生用品质量安全的保障线。

据介绍，守护行动期间，市场监管总局将同步开展儿童和学生用品质量安全监管“你点我查”活动，通过相关平台开设投票通道或专栏，向公众公开征集消费者最关心的儿童和学生用品品种、检验项目和检查场所，对投票率靠前的品种开展专项监管工作，引导社会公众参与儿童和学生用品质量安全监管，营造良好的社会共治局面。

据了解，自2019年守护行动开始，各地市场监管部门累计检查儿童和学生用品生产企业、重点商超和批发市场41.7万家（次），监督抽查儿童和学生用品9.4万批次，开展宣贯活动3.2万场（次），在保障儿童和学生用品质量安全方面取得积极成效。

(责编：王仁宏、高雷)

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