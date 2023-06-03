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我国载人登月火箭主力发动机单台试车时长创新纪录

2023年06月03日17:19 | 来源：新华网
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新华社北京6月3日电（记者宋晨）记者从航天科技集团六院获悉，该院研制的130吨级泵后摆液氧煤油发动机，近日完成上台后的第六次试车，取得圆满成功，该发动机累计试车时长达3300秒，再创我国百吨级发动机单台试车新纪录。

航天科技集团六院专家介绍，本台发动机是进入研制交付并行阶段后的第一台研制产品，肩负着产品技术状态固化后的首次寿命极限摸底考核。地面极限摸底是暴露产品薄弱环节必要及最重要的技术途径，也是验证产品工作可靠性最有效的措施。

据悉，该发动机为我国未来载人登月火箭主力发动机，需要具备更高的综合性能及可靠性。本次试车是该发动机在半年内再次刷新最长试车纪录，发动机工作时长超10余倍任务时间，再次验证了其工作可靠性。

(责编：赵光霞、赵欣悦)
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