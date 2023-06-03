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第八届高校学生课外“核+X”创意大赛在京启动

2023年06月03日17:27 | 来源：科技日报
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原标题：第八届高校学生课外“核+X”创意大赛在京启动

　　6月2日，第八届高校学生课外“核+X”创意大赛在华北电力大学北京校部正式启动。

　　中国工程院于俊崇、欧阳晓平、李宁、罗琦4位院士，以及国家原子能机构、生态环境部（国家核安全局）、国家能源局、中国科协、教育部高等学校核工程类教学指导委员会和中国核工业集团有限公司等单位领导出席，30余所参赛高校指导老师、14家核学会、协会代表参加。

　　图为启动会现场。（科技日报记者 郑莉 摄）

　　会上，四川省核学会、山东省核学会、湖北省核学会、陕西省核学会、湖南省核学会、黑龙江省核学会被授予2022年度省级赛优秀组织奖。北京核学会、天津市核学会、山西省核学会、黑龙江省核学会、甘肃省核学会、江苏省核学会、广东省辐射防护协会接受省级赛承办单位授牌。

　　会上宣布了第八届“核+X”大赛对话活动承办高校为吉林大学，并将高校学生课外“核+X”创意大赛的旗帜从上届承办高校西安交通大学的手中，传递给了吉林大学。

　　现场还举行了获奖作品优秀指导教师经验分享、核科普读物进校园推广、院士访谈、宣读《高校核与辐射科普联盟2023年宣言》等环节的活动。

　　图为启动会现场。（科技日报记者 郑莉 摄）

　　“核+X”创意大赛作为全国性的核科普品牌活动，坚持和贯彻总体国家安全观、核安全观，强化核安全法律宣传和知识普及。大赛由中国辐射防护学会发起、中国核工业集团有限公司主办，以“鼓励探索、勇于创新、全民科普”为活动宗旨，目前，已经连续举办七届，累计59所高校、12个省级赛承办单位，2万多名师生参与大赛，作品经转载传播，覆盖人数达200多万人，为弘扬核安全精神、核工业精神发挥平台优势，持续贯彻推进核能核技术领域“安全第一，质量第一”的方针、为营造全社会共同维护核安全的良好氛围作出了积极贡献。（郑莉 韩荣）

(责编：曹淼、李源)
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