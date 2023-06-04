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神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功

2023年06月04日07:00 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年6月4日6时33分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员费俊龙、邓清明、张陆身体状态良好，神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。

5时42分，按照飞行程序，神舟十五号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。

神舟十五号载人飞船于2022年11月29日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。3名航天员在轨驻留期间，完成大量空间科学实（试）验，进行了4次出舱活动，圆满完成舱外扩展泵组安装、跨舱线缆安装接通、舱外载荷暴露平台支撑杆安装等任务，配合完成空间站多次货物出舱任务，为后续开展大规模舱外科学与技术实验奠定了基础。

作为迄今为止执行任务时平均年龄最大的航天员乘组，他们不仅刷新了中国航天员单个乘组出舱活动次数的纪录，还见证了中国空间站全面建成的历史时刻。

(责编：赵竹青、高雷)
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