人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

应对需求压力 激发内生动力——当前工业经济走势观察

记者张辛欣、戴小河、魏弘毅
2023年06月04日08:59 | 来源：新华社
小字号

今年以来，工业经济在整体生产继续恢复、企业营收增长加快的同时，部分行业仍呈现下行压力。

如何判断中国制造的真实状况？在第二季度乃至更长时间，工业走势如何？新华社记者展开调研。

营收转正利润挤压，工业走势怎么看？

连续三个月出差，和大大小小的经销商会商40多次，如此密集走访、会谈，在蓝禾医疗董事长曹军看来，为的是一件事——尽快打开市场。

蓝禾是一家口罩和医疗耗材制造商。今年以来，需求端压力加大，直接影响企业的订单和利润。曹军说，企业正加力“挖”市场，努力拓展盈利空间。

今年以来，我国加大稳工业力度，强化助企纾困，工业生产稳步回升。国家统计局数据显示，4月份，规模以上工业企业营业收入同比增长3.7%，增速较3月份加快3.1个百分点，规模以上工业企业利润同比下降18.2%，但降幅呈现收窄态势。

从国际市场看，疫情期间发达国家普遍进行大体量转移支付、补贴居民收入，居民端的“提前消费”透支购买力。4月，全球制造业采购经理指数（PMI）为48.6%，连续2个月环比下降，海外需求走低。从国内市场看，内需仍有待进一步恢复，前期消费能力不足也让部分企业出现库存积压。

一边是内需增长缓慢和外需疲弱，一边是全国工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅扩大叠加原材料等成本因素，本轮工业企业利润总体恢复缓慢。

“工业和消费不同，生产体系和上下游的回暖有个过程。”中国电子信息产业发展研究院总工程师秦海林认为，对很多行业企业而言，当前仍处在恢复生产运营的阶段。同时，工业增加值、营业收入等指标上升，也反映企业生产能力和意愿的恢复。“从市场预期看，生产经营活动预期指数为54.7%，继续处于较高水平。”

把目光聚焦具体产业，不同行业之间差异明显——

41个工业大类中，电气机械和器材、通用设备、汽车等行业利润总额均有不同程度增长，体现了下游市场的逐步复苏。

钢铁、有色金属冶炼等行业利润下降明显，这和房地产投资持续低迷以及产业化解过剩产能紧密相关。4月，PPI降幅进一步扩大，与之相关的化工煤炭等上游行业受到拖累。电子信息制造业低迷，则与全球电子消费需求下降息息相关。一季度，全球智能手机、PC、平板电脑的出货量同比下滑14.6%、29%和19.1%。

国家统计局数据显示，5月份PMI为48.8%，景气水平小幅回落。但综合PMI产出指数为52.9%，继续保持在景气区间，表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。

“总体看，工业延续稳定恢复态势。”工信部有关负责人表示，随着各项政策进一步显效发力，内需逐步恢复，动能进一步增强，工业运行稳定回升有基础、有支撑。

先进制造表现稳健，如何发挥“引擎作用”？

在工业经济运行的一系列指标中，一组数据格外亮眼：

4月，装备制造业增加值同比增长13.2%，利润同比大幅增长29.8%，拉动规模以上工业利润增长6.4个百分点，成为带动作用最大的行业板块。装备制造业是工业支柱产业，是高新技术的聚集领域。它的强劲复苏支撑工业大盘的企稳，更体现转型升级的步伐。

不只是装备制造。今年以来，先进制造业整体表现稳健，同样印证了新动能的集聚。

4月，新能源汽车、太阳能电池产品产量分别增长85.4%、69.1%，绿色低碳产品较快增长；1至4月，高技术制造业投资增长15.3%，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.9%、19.4%。

先进制造业是工业经济的重要驱动力，尽管在整个工业中并不占据最主要份额，但涉及领域、产业链环节众多，它的向好彰显了内生动力，延展了增长空间，带来的叠加、示范效应明显。

将视野延伸到地方，广东去年全年先进制造业增加值占规上工业比重达55%，江苏拥有10个国家先进制造业集群……先进制造业将对工业大省稳住基本盘、激发新动力起到带动作用。

以先进制造为牵引，工业向高端化、智能化、数字化转型。

生产线上，机器人、机械臂等自动化设备高速运转，AGV无人车忙碌穿梭，每53秒便有一辆新车从这里下线……探访广汽埃安总装车间，有关智能制造的体验令人印象深刻。

通过超高柔性技术群，工厂可以实现车型生产快速转换，在智能技术的助力下，用户可以便捷定制汽车。广汽埃安副总经理郑纯麒告诉记者，随着供需交互加深，企业效率提升、市场份额做大。4月，广汽埃安销售超4万台车，位居国内新能源汽车销量榜第2。

目前，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元。1至4月，信息技术服务收入同比增长13.4%。数字技术加速渗透至实体产业。今年一季度，中央企业战略性新兴产业完成投资超2300亿元，同比增长超30%，约占全部投资比重的四分之一。

用优势产业带动供应链企业，产业链竞争力进一步巩固提升。

东软睿驰和全球汽车零配件商采埃孚集团达成战略合作，共同实现软件的全面开发；哪吒汽车与地平线签署合作协议，打造更高水平的智能辅助驾驶系统……在此前举行的上海车展上，大量本土科技公司和自主品牌、国际知名供应商签署战略合作协议。围绕新能源汽车这个优势产业，国内已培育出一批有实力的供应链企业。

工信部数据显示，3月，“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为9.6%、7.0%，展现出较强的韧性。首批100个中小企业特色产业集群共入驻中小企业2.8万多家，在高性能材料、智能芯片、精密器件等重点产业链供应链关键环节，形成了较高水平的配套能力。

“我们看先进制造业，看的是产业链创新能力、关键环节补短板锻长板和增长的新引擎。当前工业经济仍然承压，更要着力呵护和培育先进制造业，夯实工业基础，拓展发展空间。”秦海林表示，要进一步发挥先进制造牵引作用，使之成为建设现代化产业体系的主要着力点，培育壮大新动能。

扩需求优供给，稳工业将怎样着力？

工信部有关负责人认为，工业经济稳定恢复态势没有变，但也要看到，当前发展还面临一些困难和挑战，稳工业要更加重视扩大有效需求、抓好重点产业、增强市场主体的内生动力。

把恢复和扩大需求放在首位。4月28日召开的中央政治局会议明确，形成扩大需求的合力。

加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；继续推动新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动；大力培育信息消费示范城市，支持开展智能网联汽车准入试点……连月来，聚焦需求侧，各部门推出一系列措施。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，下一步要在稳定和扩大制造业投资方面持续发力，继续加大制造业中长期贷款投放力度，扩大工业和技术改造投资。

加大稳增长政策供给和落实力度，进一步聚焦重点行业重点地区。

记者从工信部了解到，针对机械、石化、汽车、电子等支柱行业，工信部正分业施策、分类制定稳增长措施，持续加强政策供给，以保障重点企业、行业发挥支撑作用。政策还将在加强区域间、上下游联动上加力，支持工业大省“勇挑大梁”，各地区发挥各自优势、实现增长目标。

增强产业链韧性、激活内生动力，着眼于中长期的部署扎实推进。

“把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，更加着眼于产业基础能力和产业链整体实力的提升，加快建设现代化产业体系。”工信部有关负责人表示，在提升重点产业链自主可控能力方面，“一链一策”推进强链补链稳链；在深入推进产业基础再造方面，布局一批产业基础共性技术中心。聚焦重点领域、关键环节，延长、拓宽、挖深产业链。

同时，还将在减轻企业负担、鼓励企业发展方面落细已有政策、推出新的举措，进一步稳预期强信心。

中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心有关负责人说，形成政策支持和产业创新的良性互动，工业稳健恢复有底气有支撑，高质量发展将迎更广阔空间。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年6月4日6时33分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员费俊龙、邓清明、张陆身体状态良好，神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。 5时42分，按照飞行程序，神舟十五号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。…
神舟十五号载人飞船返回舱成功着陆
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）6月4日早晨，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部