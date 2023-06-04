记者张辛欣、戴小河、魏弘毅

今年以来，工业经济在整体生产继续恢复、企业营收增长加快的同时，部分行业仍呈现下行压力。

如何判断中国制造的真实状况？在第二季度乃至更长时间，工业走势如何？新华社记者展开调研。

营收转正利润挤压，工业走势怎么看？

连续三个月出差，和大大小小的经销商会商40多次，如此密集走访、会谈，在蓝禾医疗董事长曹军看来，为的是一件事——尽快打开市场。

蓝禾是一家口罩和医疗耗材制造商。今年以来，需求端压力加大，直接影响企业的订单和利润。曹军说，企业正加力“挖”市场，努力拓展盈利空间。

今年以来，我国加大稳工业力度，强化助企纾困，工业生产稳步回升。国家统计局数据显示，4月份，规模以上工业企业营业收入同比增长3.7%，增速较3月份加快3.1个百分点，规模以上工业企业利润同比下降18.2%，但降幅呈现收窄态势。

从国际市场看，疫情期间发达国家普遍进行大体量转移支付、补贴居民收入，居民端的“提前消费”透支购买力。4月，全球制造业采购经理指数（PMI）为48.6%，连续2个月环比下降，海外需求走低。从国内市场看，内需仍有待进一步恢复，前期消费能力不足也让部分企业出现库存积压。

一边是内需增长缓慢和外需疲弱，一边是全国工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅扩大叠加原材料等成本因素，本轮工业企业利润总体恢复缓慢。

“工业和消费不同，生产体系和上下游的回暖有个过程。”中国电子信息产业发展研究院总工程师秦海林认为，对很多行业企业而言，当前仍处在恢复生产运营的阶段。同时，工业增加值、营业收入等指标上升，也反映企业生产能力和意愿的恢复。“从市场预期看，生产经营活动预期指数为54.7%，继续处于较高水平。”

把目光聚焦具体产业，不同行业之间差异明显——

41个工业大类中，电气机械和器材、通用设备、汽车等行业利润总额均有不同程度增长，体现了下游市场的逐步复苏。

钢铁、有色金属冶炼等行业利润下降明显，这和房地产投资持续低迷以及产业化解过剩产能紧密相关。4月，PPI降幅进一步扩大，与之相关的化工煤炭等上游行业受到拖累。电子信息制造业低迷，则与全球电子消费需求下降息息相关。一季度，全球智能手机、PC、平板电脑的出货量同比下滑14.6%、29%和19.1%。

国家统计局数据显示，5月份PMI为48.8%，景气水平小幅回落。但综合PMI产出指数为52.9%，继续保持在景气区间，表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。

“总体看，工业延续稳定恢复态势。”工信部有关负责人表示，随着各项政策进一步显效发力，内需逐步恢复，动能进一步增强，工业运行稳定回升有基础、有支撑。

先进制造表现稳健，如何发挥“引擎作用”？

在工业经济运行的一系列指标中，一组数据格外亮眼：

4月，装备制造业增加值同比增长13.2%，利润同比大幅增长29.8%，拉动规模以上工业利润增长6.4个百分点，成为带动作用最大的行业板块。装备制造业是工业支柱产业，是高新技术的聚集领域。它的强劲复苏支撑工业大盘的企稳，更体现转型升级的步伐。

不只是装备制造。今年以来，先进制造业整体表现稳健，同样印证了新动能的集聚。

4月，新能源汽车、太阳能电池产品产量分别增长85.4%、69.1%，绿色低碳产品较快增长；1至4月，高技术制造业投资增长15.3%，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.9%、19.4%。

先进制造业是工业经济的重要驱动力，尽管在整个工业中并不占据最主要份额，但涉及领域、产业链环节众多，它的向好彰显了内生动力，延展了增长空间，带来的叠加、示范效应明显。

将视野延伸到地方，广东去年全年先进制造业增加值占规上工业比重达55%，江苏拥有10个国家先进制造业集群……先进制造业将对工业大省稳住基本盘、激发新动力起到带动作用。

以先进制造为牵引，工业向高端化、智能化、数字化转型。

生产线上，机器人、机械臂等自动化设备高速运转，AGV无人车忙碌穿梭，每53秒便有一辆新车从这里下线……探访广汽埃安总装车间，有关智能制造的体验令人印象深刻。

通过超高柔性技术群，工厂可以实现车型生产快速转换，在智能技术的助力下，用户可以便捷定制汽车。广汽埃安副总经理郑纯麒告诉记者，随着供需交互加深，企业效率提升、市场份额做大。4月，广汽埃安销售超4万台车，位居国内新能源汽车销量榜第2。

目前，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元。1至4月，信息技术服务收入同比增长13.4%。数字技术加速渗透至实体产业。今年一季度，中央企业战略性新兴产业完成投资超2300亿元，同比增长超30%，约占全部投资比重的四分之一。

用优势产业带动供应链企业，产业链竞争力进一步巩固提升。

东软睿驰和全球汽车零配件商采埃孚集团达成战略合作，共同实现软件的全面开发；哪吒汽车与地平线签署合作协议，打造更高水平的智能辅助驾驶系统……在此前举行的上海车展上，大量本土科技公司和自主品牌、国际知名供应商签署战略合作协议。围绕新能源汽车这个优势产业，国内已培育出一批有实力的供应链企业。

工信部数据显示，3月，“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为9.6%、7.0%，展现出较强的韧性。首批100个中小企业特色产业集群共入驻中小企业2.8万多家，在高性能材料、智能芯片、精密器件等重点产业链供应链关键环节，形成了较高水平的配套能力。

“我们看先进制造业，看的是产业链创新能力、关键环节补短板锻长板和增长的新引擎。当前工业经济仍然承压，更要着力呵护和培育先进制造业，夯实工业基础，拓展发展空间。”秦海林表示，要进一步发挥先进制造牵引作用，使之成为建设现代化产业体系的主要着力点，培育壮大新动能。

扩需求优供给，稳工业将怎样着力？

工信部有关负责人认为，工业经济稳定恢复态势没有变，但也要看到，当前发展还面临一些困难和挑战，稳工业要更加重视扩大有效需求、抓好重点产业、增强市场主体的内生动力。

把恢复和扩大需求放在首位。4月28日召开的中央政治局会议明确，形成扩大需求的合力。

加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；继续推动新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动；大力培育信息消费示范城市，支持开展智能网联汽车准入试点……连月来，聚焦需求侧，各部门推出一系列措施。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，下一步要在稳定和扩大制造业投资方面持续发力，继续加大制造业中长期贷款投放力度，扩大工业和技术改造投资。

加大稳增长政策供给和落实力度，进一步聚焦重点行业重点地区。

记者从工信部了解到，针对机械、石化、汽车、电子等支柱行业，工信部正分业施策、分类制定稳增长措施，持续加强政策供给，以保障重点企业、行业发挥支撑作用。政策还将在加强区域间、上下游联动上加力，支持工业大省“勇挑大梁”，各地区发挥各自优势、实现增长目标。

增强产业链韧性、激活内生动力，着眼于中长期的部署扎实推进。

“把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，更加着眼于产业基础能力和产业链整体实力的提升，加快建设现代化产业体系。”工信部有关负责人表示，在提升重点产业链自主可控能力方面，“一链一策”推进强链补链稳链；在深入推进产业基础再造方面，布局一批产业基础共性技术中心。聚焦重点领域、关键环节，延长、拓宽、挖深产业链。

同时，还将在减轻企业负担、鼓励企业发展方面落细已有政策、推出新的举措，进一步稳预期强信心。

中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心有关负责人说，形成政策支持和产业创新的良性互动，工业稳健恢复有底气有支撑，高质量发展将迎更广阔空间。

(责编：申佳平、陈键)

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