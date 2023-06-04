记者周蕊、周文其

特斯拉首席执行官马斯克日前到访中国，海内外高度关注。从宝洁公司董事长兼首席执行官詹慕仁到苹果公司首席执行官库克，从梅赛德斯—奔驰公司董事会主席康林松到星巴克全球首席执行官纳思瀚……众多跨国企业高层今年以来纷纷来华交流考察、洽商投资，为中国经济投下“信心票”。

中国商务部最新数据显示，今年1至4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%。在全球经济增长遇冷的背景下，取得这样的成绩殊为不易。

外企持续加码投资、高管纷至沓来，彰显对中国经济发展前景的信心。

马斯克是在2020年新冠疫情发生后首次访华。与政府官员会面、探访特斯拉上海超级工厂……不到两天的中国之行，他的日程表排得满满当当。

中国是特斯拉最重要的零售市场之一，也是该公司目前最大的制造工厂所在地。

“全球范围内，上海超级工厂不仅是效率最高的工厂，也是制造品质最优的工厂。”1日凌晨，马斯克在特斯拉上海超级工厂说。

在行程中，他还赞扬中国发展的活力和潜力，表示对中国市场充满信心，并希望持续深化与上海的各领域合作，更好服务中国市场和全球市场。

就在马斯克访华1个月多月前，特斯拉宣布加码投资，将在沪新建储能超级工厂。这座布局“未来赛道”的工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

特斯拉公司介绍，新建储能超级工厂将帮助企业不断丰富能源整合解决方案与全球布局。下一步，特斯拉还将在中国投入更大精力。

中国市场逐渐复苏，各类在华外企获益良多，并表达出增资加码的意愿。时尚企业泰佩思琦集团2023财年第三季度报告显示，中国市场复苏超出预期，实现近20%的增长。公司全球CEO乔安娜·克雷沃伊斯拉特说，今年以来，我们看到中国市场强劲的复苏信号，无论是春节还是“五一”假期都迎来了更为高涨的客流量和营收势头。

“2023年，企业计划在中国开设30家新的门店。在2025年前预计将新开出100家门店，持续扩大在中国的布局。”克雷沃伊斯拉特说。

这是4月15日拍摄的广交会现场。第133届中国进出口商品交易会（广交会）全面恢复线下展，吸引220多个国家和地区的数十万采购商报名参会。新华社记者 邓华 摄

不断优化的营商环境，也是中国继续成为外企投资热土的关键因素。

中国贸促会发布的2023年第一季度中国外资营商环境调研报告显示，97%的受访外企对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上。对获取金融服务、解决商业纠纷、市场准入等指标的满意度均超过80%。

北京、上海、常州……美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨不久前的中国行同样“马不停蹄”。“中国各地欣欣向荣，充满活力，让我倍感振奋。”访华期间，马萨见证了美敦力康辉常州科技园奠基、上海临港医疗科技产业基地启用以及美敦力中国II期风险基金的启动。

“一个个项目，都是我们对中国市场投下的‘信心票’，优质的营商环境让我们不断加码投资，中国不仅是我们的市场、制造基地，也是全球重要的医疗科技创新策源地。”马萨说，2016年启动的美敦力中国I期风险投资基金累计在中国投资了近10家本土企业，此次随着II期基金的启动，美敦力将支持更多的本土初创医疗企业融入全球创新生态圈。

商务部数据显示，今年1至4月，中国高技术产业实际使用外资增长12.8%，其中高技术制造业增长37.1%，高技术服务业增长6%。

中国商务部研究院学位委员会委员白明指出，外资企业对中国经济投下“信心票”，看好的不仅是中国大市场的吸引力、“中国工厂”的产业链优势、中国经济的韧性，更是中国逐步成为全球创新策源地的现实，“中外合作创新”正在为全球创新注入新动能。

(责编：申佳平、陈键)

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