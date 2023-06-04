人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国载人登月火箭主力发动机单台试车时长创新纪录

记者宋晨
2023年06月04日09:03 | 来源：新华社
小字号

记者从航天科技集团六院获悉，该院研制的130吨级泵后摆液氧煤油发动机，近日完成上台后的第六次试车，取得圆满成功，该发动机累计试车时长达3300秒，再创我国百吨级发动机单台试车新纪录。

航天科技集团六院专家介绍，本台发动机是进入研制交付并行阶段后的第一台研制产品，肩负着产品技术状态固化后的首次寿命极限摸底考核。地面极限摸底是暴露产品薄弱环节必要及最重要的技术途径，也是验证产品工作可靠性最有效的措施。

据悉，该发动机为我国未来载人登月火箭主力发动机，需要具备更高的综合性能及可靠性。本次试车是该发动机在半年内再次刷新最长试车纪录，发动机工作时长超10余倍任务时间，再次验证了其工作可靠性。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年6月4日6时33分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员费俊龙、邓清明、张陆身体状态良好，神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。 5时42分，按照飞行程序，神舟十五号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。…
神舟十五号载人飞船返回舱成功着陆
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）6月4日早晨，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部