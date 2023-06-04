记者 水金辰

在安徽省阜阳市阜南县许堂乡刘岗村，收割机正轰鸣作业。3日晌午，云系增多，村民李明亮焦急地站在麦田旁张望着，“排到我家，得下午了。不在这儿盯着，心里不踏实。”

根据气象部门3日预报，今天下午到4日白天，夏粮主产省安徽将再迎一次降水过程，淮北南部到江淮北部中到大雨，局部暴雨。其中阜南县过程累计雨量20至40毫米，沿淮部分地区约50毫米。在经历过5月下旬连续3天阴雨天气后，阜南县6月1日开启大面积小麦收割，夏粮抢收工作正如火如荼开展。

在刘岗村，同样站在麦田旁的还有村党总支书记张振峰。“你说四亩一，他说四亩九，我建议就按四亩半算吧，后面还好多家等着呢。”伴着沙哑的嗓音，张振峰正协调机手和农户加快麦收进度。“三夏”时节，协调机手到田收割、调解纠纷、服务保障机手作业等，是镇村干部的“中心工作”。

“我们要全力以赴确保粮食归仓。”张振峰说，刘岗村有13个自然庄25台收割机，村里的生产队长、老党员等都加入了应急抢收服务队，眼瞅着就要下大雨，他们第一时间掌握机手信息，机动调配、及时对接。

产粮大县阜南县，今年小麦种植面积126.7万亩。在这里，76支应急抢收服务队、28个农机维修服务队活跃在各个乡镇夏收一线，确保小麦及时收割。

“主产区前期降雨让不少地方小麦同期成熟，打破了机手由南向北作业的行进规律。”阜南县农业农村局农机推广站高级工程师朱继侠介绍称，他们已经对全县所有收割机建立台账，每天调度各乡镇收割进展，及时协调收割进度较快的机手跨乡镇作业，尽全力满足在地小麦抢收需求。

“三夏”抢收，除了要把地里的麦子及时抢收上来，还得储存安全，水分控制是关键。行走在皖北粮食主产区，不少房前屋后都摊晒着新收的麦子。“趁着天好晒一晒，把水分控下来。”颍上县田头，一位种粮农户告诉记者。

对于种粮大户来说，规模收获的小麦无法用摊开晾晒的老办法。颍上县金唐庆丰种植专业合作社理事长罗应利望着太阳下黄澄澄的小麦说“先晒晒控水”，实在不行再上烘干设备。据介绍，“潮麦”收下来两三天不晒干，就可能霉变，“收了也可能白忙活。”

不远处，颍上县东阳农业科技开发有限公司里，7组烘干设备正开足马力作业。记者看到，仓库内堆积着大量新收待烘的小麦，烘干员郑多保正忙着向烘干锅炉内添加燃煤。据介绍，这家公司周边约8万亩小麦，近三分之一从公司流通，他们近期实行24小时不间断作业，晚上轮流值班。目前，在颍上县共有83家烘干中心453台烘干机，日烘干能力达13000吨，全力保障粮食降水分稳品质。

记者从安徽省农业农村厅了解到，6月2日，安徽投入联合收割机12.2万台，此前已全面启动省内1.74万台烘干机，开足马力烘干新收的小麦，帮扶种粮大户、家庭农场等新型农业经营主体和农民群众减少产后环节粮食损失，并协调各学校、企业等有具备晾晒条件的场所帮助群众晾晒小麦。

截至6月2日，安徽已收小麦面积1632.1万亩，进度为38%，较6月1日单日收获面积多425.6万亩，麦收进度明显加快。

(责编：申佳平、陈键)

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