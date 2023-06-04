记者郭方达、刘惟真

从家喻户晓的“飞鸽”自行车，到彼时的时尚之选“海鸥”手表，作为多个“新中国第一”的诞生地，天津的制造业底蕴已经融入血脉。近日，天津印发实施《制造业高质量发展行动方案》，锚定高端化、智能化、绿色化方向，推动产业链、供应链、价值链向高端迈进。立足“全国先进制造研发基地”定位，天津在高质量发展的赛道上奋力争先、勇往直前。

以智为媒构筑转型“硬实力”

机械臂协同操作，精准地从原料箱中将不同规格的螺母分拣排列。这套视觉分拣螺母系统，是不久前天津卓朗信息科技股份有限公司在第七届世界智能大会上的展品之一。

“通过实时生产数据的上传共享，产线的灵活性和质量控制能力都有了大幅提高。”公司总经理张坤宇说。在智能科技的加持下，卓朗科技帮助一批本地企业实现了智能化产线的升级改造。

近年来，中国产业转型升级蹄疾步稳。作为中国近代工业发祥地之一的天津，正在“以智为媒”，先行先试。

步入位于天津市津南区、不久前获评“可持续灯塔工厂”的天津海尔洗衣机互联工厂，零部件沿着头顶的全自动物流运输系统被有序传送至所需工序，先进设备与极少量人工协同作业下，一台洗衣机即可完成快速下线。

“通过智能化、自动化升级以及信息互联技术的应用，整个前工序车间基本实现了无人化生产，只需几名技术工人监测和维护设备运行。”天津海尔洗涤电器有限公司信息化部部长陈勇介绍说。

“近年来，我们在智能制造领域加大投入，围绕节能减碳开展了一系列工作。”该公司总经理郝兴军说，如今，企业已能够通过数据集中管理，对能源使用情况进行实时监测、自动分析、智能优化，不断改进工艺流程，起到节能降耗的目的。

天津市工信局局长尹继辉表示，天津正在加速构建以智能科技产业为引领的现代化产业体系。截至目前，天津信息化和工业化融合发展指数已达107.6，工业关键工序数控化率达61.5%。

集群聚力打造发展“排头兵”

在天津瑞普生物技术股份有限公司内，一排排冰柜中存满了疫苗“种芯”。25年的发展历程，令这家公司成长为辐射原料药、制剂、中兽药、饲料添加剂与宠物诊疗等业务板块的综合性生物制药企业。

京津医药谷项目已完成建设规划，天士力、瑞普生物等一批企业稳步发展……集中优势打造“排头兵”，是天津推动制造业高质量发展见行见效的手段之一。目前，天津已在化学药、中药、生物制药、医疗器械等领域形成了比较完整的产业体系，正加速向打造国内一流的生物医药研发转化基地迈进。

近年来，天津以京津冀协同发展为战略机遇，以龙头企业为行业牵引，以金融服务为支撑助力，构建起现代化产业体系。

“最初来到天津时，我们只是一支两三人组成的小型团队，如今公司已有近20名员工，园区优惠的配套政策、优质的服务与人才引进政策为企业发展提供了极大便利。”回忆起企业的发展历程，天亿纵横智能科技（天津）有限公司技术总监李博颇为感慨。

企业的母公司北京天亿时代科技有限公司是一家从事工业机器人、计算机系统集成等业务的科技型企业。接到研发动车车底故障检测机器人的项目后，李博带领核心成员落户天津滨海—中关村科技园，心无旁骛地投身到设备研发与算法数据训练之中。

依托京津冀协同发展的战略优势，人才在两地间畅通流动，“北京研发、天津制造”的产业链协同模式加速形成。

前瞻布局抢占未来“制高点”

天津宜科自动化股份有限公司内，作业员正实时监控着屏幕上的数据和图像，对高精度伺服电机编码器进行组装、调试。依靠自主创新，这家深耕工业自动化“赛道”的公司已逐步成长为国家级“专精特新”企业。

在与企业一墙之隔的空地上，公司董事长张鑫正筹划新建1万平方米厂房。“我们将进一步完善工业‘神经网络’布局，为更多制造业企业提供全方位的数字化解决方案。”张鑫说。

企业所在的西青区，是天津制造业科技创新的“高地”之一。天津市西青区工信局党组书记方文轩介绍，西青区发展“专精特新”中小企业梯度培育，不断提升企业竞争力和发展水平，持续壮大企业规模。

不止于此。今年3月，由天津市布局、依托天津大学设立的第六家海河实验室——脑机交互与人机共融海河实验室正式揭牌。

脑机交互与人机共融海河实验室主任助理、天津大学神经工程团队教授许敏鹏介绍，这座实验室拥有无创脑机交互关键核心技术、能够实现脑机交互全技术链条覆盖，不仅是我国脑机交互领域科技创新的重要源头之一，也正加快探索成为天津制造业的核心支撑。

“制造业是国民经济的支柱脊梁，是国家创造力、竞争力和综合国力的重要体现。”尹继辉说，天津将坚持先行先试、一业一策、梯度培育，全面提升制造业创新能力，奋力打造高质量发展“主引擎”。

(责编：申佳平、陈键)

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