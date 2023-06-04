张乃月、谷丽萍

6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。这意味着，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。

自2022年1月1日生效以来，RCEP成效初显。中国官方数据显示，2022年，中国企业在RCEP项下享惠出口货值2353亿元人民币，可享受进口国关税减让15.8亿元人民币；享惠进口货值653亿元人民币，减让税款15.5亿元人民币。同年，中国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。

在当前经济全球化遭遇逆流，面临诸多挑战的背景下，RCEP全面生效，是其15个成员支持多边贸易体制，共同致力于不断推进全面、互利和高水平的经济伙伴关系的充分体现，更是中国推动区域经济一体化走深走实的生动实践。

借助原产地规则、关税减让和贸易便利化等制度安排，RCEP给各成员带来实实在在的利益，让合作伙伴能更充分分享中国开放机遇和发展红利。2022年，中国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元人民币，同比增长7.5%，占中国外贸进出口总额的30.8%。中国对RCEP其他成员国进出口增速超过两位数的达到了8个，其中对印度尼西亚、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝进出口增速均超过了20%。

与此同时，区域产业合作也在增强，这一年，中国对RCEP其他成员国进出口中间产品8.7万亿元，增长8.5%，占同期中国对其他成员国进出口总值的67.2%。

RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%。如今，满帆前行的RCEP，将进一步释放潜力，为区域经济一体化注入强劲动力，全面提升区域贸易投资自由化便利化水平，助力地区和全球经济长期稳定发展。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经