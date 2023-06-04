安全顺利出舱！“感觉良好”×3！现场视频
2023年06月04日10:46 | 来源：央视新闻
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北京时间6月4日6时33分
神舟十五号载人飞船返回舱
在东风着陆场成功着陆
航天员费俊龙、邓清明、张陆
落地后接力报告“感觉良好”
刚刚，三名航天员已安全顺利出舱
航天员费俊龙说
“神舟十五号飞行乘组
完成了在轨所有工作和任务
现在顺利回到了祖国，感觉良好”
航天员邓清明说
“回到地球的怀抱，回到祖国的怀抱
看到这么多亲人
我非常高兴，非常幸福
25年的飞天经历
让我更加坚信梦想的力量
更加相信坚持的力量
无论年龄多大
能够被祖国需要就是最幸福的”
航天员张陆说，在空间站时
他经常透过舷窗向外眺望
寻找祖国，寻找家乡
寻找那汪洞庭湖
“现在任务结束
我们会尽快调整状态，投入训练
随时准备再次出征太空
最后，还有一句话想与大家分享
眼有星辰大海，胸怀赤胆忠心！”
欢迎凯旋，致敬中国航天人！
▌本文来源：央视新闻微信公众号（ID：cctvnewscenter）
制片人/王兴栋 主编/杜显翰
总台央视记者/张伟 王刚 苏洲
编辑/张琪 林湘瑜 视频编辑/曲羿
校对/张天宇
(责编：牛镛、岳弘彬)
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