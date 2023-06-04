北京时间6月4日6时33分

神舟十五号载人飞船返回舱

在东风着陆场成功着陆

航天员费俊龙、邓清明、张陆

落地后接力报告“感觉良好”

刚刚，三名航天员已安全顺利出舱

航天员费俊龙说

“神舟十五号飞行乘组

完成了在轨所有工作和任务

现在顺利回到了祖国，感觉良好”

航天员邓清明说

“回到地球的怀抱，回到祖国的怀抱

看到这么多亲人

我非常高兴，非常幸福

25年的飞天经历

让我更加坚信梦想的力量

更加相信坚持的力量

无论年龄多大

能够被祖国需要就是最幸福的”

航天员张陆说，在空间站时

他经常透过舷窗向外眺望

寻找祖国，寻找家乡

寻找那汪洞庭湖

“现在任务结束

我们会尽快调整状态，投入训练

随时准备再次出征太空

最后，还有一句话想与大家分享

眼有星辰大海，胸怀赤胆忠心！”

欢迎凯旋，致敬中国航天人！

▌本文来源：央视新闻微信公众号（ID：cctvnewscenter）

制片人/王兴栋 主编/杜显翰

总台央视记者/张伟 王刚 苏洲

编辑/张琪 林湘瑜 视频编辑/曲羿

校对/张天宇

(责编：牛镛、岳弘彬)

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