新华社酒泉6月4日电 题：大漠金霞映神舟——直击神舟十五号返回舱着陆

新华社记者任军川、刘懿德、林翔

6个多月前的夜幕中，神舟十五号载人飞船由长征二号F遥十五运载火箭送入太空。4日清晨，在金色朝霞映衬下，神舟十五号载人飞船返回舱在胡杨大漠凯旋，神舟十五号航天员乘组回到地球怀抱。

东方欲晓，苍茫天幕泛起鱼肚白，淡淡的云层依稀可见，雄浑的胡杨大漠也逐渐苏醒。在位于内蒙古自治区额济纳旗的东风着陆场上，搜救队伍枕戈待旦、蓄势待发。

清晨的大漠，凉意袭人。直到太阳初升，一缕缕穿透云层的阳光，才给大家带来了丝丝暖意。天愈来愈亮，返回时间愈来愈临近，大家不时仰望苍穹，想尽早发现返回舱的身影。

突然间，一声雷鸣般的巨响穿透云层，整个戈壁滩沸腾了起来。“看见了！看见了！主降落伞打开啦！”有人高声喊道。仰望天空，只见红白相间的主降落伞挂着黑褐色的返回舱，正在缓缓降落。

6时33分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。记者赶到着陆点看到，返回舱周围降落着几架直升机，身着不同颜色制服的工作人员，正在紧张忙碌。

金色朝霞之下，胡杨大漠上的返回舱万众瞩目。随着返回舱舱门打开，医监医保人员上前进行了短暂的询问交流。随后，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员依次出舱。他们神情轻松地向大家挥手致意，引发人群阵阵欢呼掌声。

内蒙古出入境边防检查总站额济纳边境管理大队副大队长雷宏亮值守的位置，距离神舟十五号载人飞船返回舱很近。虽然背对着返回舱，但他依然能清楚地听到航天员的讲话声。“每次神舟载人飞船发射、回收，我们都要参加安保任务，为此还特地组建了‘航天护卫队’。”雷宏亮激动地说，神舟凯旋让每一个参加安保任务的民警都非常振奋，大家都为祖国航天事业的强大而骄傲。

在返回舱着陆现场，除了众多的工作人员，还有一名“追星”的牧民，他是额济纳旗赛汉陶来苏木孟格图嘎查的牧民卫其勒格其。“神舟十五号载人飞船返回舱也降落在我家草场，我太高兴啦！” 为一睹神舟凯旋的精彩瞬间，4日凌晨4点多，卫其勒格其就从家驱车出发了，“‘神十二’‘神十四’‘神十五’的返回舱都降落在我家草场，这是我的荣幸，我为出征太空的航天员们点赞，为祖国航天事业点赞！”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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