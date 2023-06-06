原标题：全链减碳 循“续”共进 宝马集团公布在华最新绿色 “成绩单”

6月5日，第三届宝马集团中国可持续发展峰会成功举办。本届峰会发布了首份《宝马集团中国可持续发展报告》（以下简称《报告》），明确以降低全价值链、全生命周期的碳足迹作为集团在中国可持续进程的基本策略，以构建循环经济作为现阶段中心举措，倡导“无永续，不豪华”的前瞻价值理念。

作为宝马集团科学减碳成果的展示，本次《报告》根据全球报告标准倡议组织（GRI）的标准编制而成，报告范围在此前连续9年华晨宝马可持续报告的基础上，升级至宝马集团在华7家控股企业，其精选的关键绩效指标均经过第三方鉴证，并同步上传至联合国全球契约组织，旨在向公众展示宝马集团在中国全面、科学、负责任的可持续发展进程。

应对电动时代资源挑战 加速推动循环经济

随着汽车行业电动化趋势的深入，相应的资源稀缺和环境压力也日益加剧。宝马集团秉承“再思考、再精减、再利用、再回收”的指导原则，加速建立循环经济模式，以持续优化资源利用效率，并减少废弃物的产生。

2022年，华晨宝马国产车型单台生产水资源消耗量降至1.77立方米/台，过去5年累计降低了29%。单台生产废弃物处置量4年连降至2.00千克/台，比上年同比减少20%。通过原材料回收系统，华晨宝马2022年在生产中循环利用了超过6万吨废弃金属材料；在经销商端回收动力电池10,318块。与华友循环深度合作，首次实现退役动力电池原材料的闭环回收。由立中集团提供的再生铝含量为70%的“绿色”轮毂今年内开始用于华晨宝马国产车型。华晨宝马正在联合塑料供应商，推动再生塑料零部件的研发与应用。

精益、智能和绿色产链标杆

2022年，BMW iFACTORY生产战略在沈阳生产基地全面铺开，实现了引领行业的精益制造和数字化能力，和全价值链的可持续水平。目前，宝马沈阳生产基地以及全国37个非生产场所已经全部实现100%可再生能源电力供电。2022年，沈阳生产基地太阳能光伏发电装机容量达到74.4兆瓦，较上年增长139.2%。同时，越来越多供应商伙伴正在加入绿色进程。华晨宝马40%以上的辽宁供应商、全部一级动力电池供应商和全部铝锭供应商已开始使用绿色电力生产。基于去年与河北钢铁集团签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》，宝马已从今年年中开始，在国产车型中逐步使用低碳和绿色汽车用钢。

按照规划，代表未来新能源汽车发展方向的BMW新世代车型将于2026年起在沈阳投产。与之配套的总投资100亿人民币的BMW第六代动力电池项目也已全面动工，其电芯生产过程的碳排放预计将比目前水平减少60%。贯彻“精益、绿色、数字化”的原则，宝马正在携手中国伙伴推动辽宁和沈阳新能源产业集群的发展。

兼顾环境、社会与人文 可持续是未来豪华品牌的基调

可持续发展不只是企业成长之道，更是经济、环境和社会的兼融平衡之道。清洁的水和空气、宜居的城市、高幸福感的社会，是可持续进程的应有之义，是值得不同领域的成员凝心聚力、共同追求的目标。宝马集团始终在中国致力于这样的目标。

2021年发起的“BMW美丽家园行动”，以创新助力中国生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。持续十七年的“BMW中国文化之旅”，以创新助力非遗文化推广，促进传统文化的传承焕新。

首家落成的BMW“领创绿星”灯塔店——无锡锡宝行，同样体现了兼融生态和人文的精神。锡宝行汲取江南古韵院落设计灵感，采用传统“空斗墙”砌筑方式，就地取于宜兴本地陶土砖，减少了运输污染，并节约原材料使用。今年年内，“BMW领创绿星”认证经销店将从此前的50家扩展至250家，并将于2026年底前，实现全网600余家经销商达到绿星标准。宝马通过将可持续原则与东方传统美学与现地人文相融合，开创新时代的消费体验，展现“无永续、不豪华”的品牌价值观。

面向未来，宝马集团将继续遵循本次报告所秉持的科学、开放和负责任的态度，与更多合作伙伴携手共进，践行兼顾环境、社会和人文的全面可持续之道，为助力中国式现代化与绿色发展进程贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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