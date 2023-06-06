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中国货运行业首个司机碳账户上线

2023年06月06日13:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国货运行业首个司机碳账户上线

　　 6月5日世界环境日当天，中国货运行业首个司机碳账户体系正式上线。据悉，该体系由中国数字货运平台满帮集团联合南京邮电大学共同打造，首批“碳账户”将率先开放给全国3000名货车司机。

　　公路货运是中国交通领域碳减排的核心战场。数据显示，交通运输领域碳排放量约占中国碳排放总量的10%左右。在交通运输领域中，公路交通所产生的碳排放占比超过80%，其中公路货运的碳排放占60%以上。要实现交通运输领域的双碳目标，公路物流至关重要。

　　据介绍，满帮通过大数据、云计算和人工智能等实现了供需两端的高效匹配和路线优化，显著降低了公路运输的“三空”(空置、空载、空驶)现象，因而降低了车辆单位运输周转量的碳排放因子，从而帮助公路物流实现温室气体减排。

　　据测算，2022年，近千万货车司机在满帮平台上完成了上千亿吨公里的运输周转量，累计碳减排1200万吨，相当于为司机节约柴油超过46亿升。

　　如今碳账户上线，货车司机有了节能减排的新动力。通过碳账户，司机可以查看自己从事运货获得的碳资产。为了鼓励货车司机通过平台节能减碳，满帮设立了一笔绿色专项资金，通过给司机发放对应绿色权益，调动司机降低“三空”和提升有效运输里程的积极性，进而实现碳减排目的，让司机“越跑越赚钱”。

　　随着碳账户的上线，中国公路物流绿色化发展进程有望进一步加速。中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会会长任豪祥指出，创建司机碳账户将为公路货运低碳发展提供一种全新的解决方案和技术路径，同时有利于提高广大司机的节能降碳意识，培养节油驾驶习惯，将绿色低碳落到执行层面，落到最实处。(记者 刘文文)

(责编：曹淼、李源)
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