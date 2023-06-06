人民网北京6月6日电 （记者王仁宏）6月5日是世界环境日。当天，中国环境保护产业协会、北京市怀柔区人民政府、中国环境科学研究院、中国环境报社在北京市怀柔区联合举办“科技创新 产业支撑 共建人与自然和谐共生的现代化”主题活动。

“科技创新 产业支撑 共建人与自然和谐共生的现代化”主题活动现场。受访者供图

中国环境保护产业协会党委书记、会长郭承站指出，生态环保产业是生态文明建设的主力军、生力军，要坚持创新引领、科技赋能，推动“政产学研孵转用”融合增效，服务山水林田湖草沙一体化治理，推动产业生态化、生态产业化，促进人民生活方式和经济社会生产方式绿色转型，实现在发展中保护、在保护中发展。

生态环境部科技与财务司副司长逯元堂表示，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，对生态环境科技创新和生态环保产业高质量发展提出了更高的要求。

据悉，近年来，生态环境部继续推进生态环境科技创新和生态环保产业发展，围绕污染防治攻坚战重点任务，突破了一批污染防治、监测预警、管理决策等关键技术。同时，通过创建国家生态环境科技成果转化综合服务平台，定期发布《国家先进污染防治技术目录》，大力推动科技成果转化落地应用。

北京市生态环境局党组成员、副局长张乙铭指出，生态环保产业既是改善生态环境质量的重要支撑，又是绿色发展的增长点，是推动经济社会发展、全面绿色转型的重要力量。近年来，北京市生态环保产业呈现出提质加速、创新集聚的发展态势。数据显示，北京生态环保产业总资产超过3000亿元，拥有11家上市企业和40家新三板挂牌企业。

北京市怀柔区是首都功能重要承载地和生态涵养区。作为此次此次活动主办地，怀柔依托良好的生态环境，构建起以科技创新、会议休闲、影视文化三大产业为支撑的发展模式，不断推动环境保护与高质量发展。

北京市怀柔区委副书记、区长于庆丰表示，怀柔区积极推动国家重大科技基础设施、国家实验室、国家级产业创新中心和技术创新中心落地建设，国家战略科技力量进一步增强。同时，依托怀柔国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和国家生态文明建设示范区，继续探寻生态环保领域发展新思路、新动能，营造生态环保产业创新发展氛围，推进怀柔区实现经济社会高质量发展。

活动现场，为进一步促进生态环保产业更好服务怀柔区绿色低碳转型，进一步放大科技创新资源推动怀柔区高质量发展，中国环境保护产业协会为怀柔科学城颁授生态环保产业国际科技成果转化基地铜牌。

(责编：王仁宏、吕骞)

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