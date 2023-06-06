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2022年度中国生态环境十大科技进展发布

2023年06月06日15:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电（记者赵竹青）6月5日是世界环境日，中国科协生态环境产学联合体在京发布了2022年度中国生态环境十大科技进展，长江生态保护、噪声污染治理、土壤污染治理等成果入选。

据中国科协党组成员、书记处书记张桂华介绍，这些进展充分展示了我国生态环境领域最新、最有价值的科研成果，这些成果在加强生态环境保护、促进绿色发展中发挥了重要作用。

例如，“长江生态环境保护修复技术与管理体系及应用研究”给出了长江生态环境治理的方案和对策，并应用于长江沿线58个城市等区域，使得长江生态得以改善；“土壤重金属污染治理协同固碳减排关键技术及应用”开辟了农用地重金属脱毒与固碳减排的精准治理新途径，成果在多地推广应用；“国家生物多样性保护目标设计与评估技术体系的建立及应用”创立了全球生物多样性保护目标进展评估的国家指标体系，应用于国家和地方生物多样性保护及国际履约工作；“我国现代噪声治理体系构建与应用研究”首次全面系统地研究了我国噪声治理的总体思路和方法，为噪声污染防治提供了技术支撑。

其他入选的成果还有：湖泊氮磷截留效应及其内循环影响机制、大气气溶胶光学组分定量遥感及其环境气候效应研究、中国生态系统管理对“碳中和”的贡献、钢铁行业减污降碳协同控制关键技术与应用、西北地区气候暖湿化增强东扩及其重要环境影响、改性粘土治理赤潮方法与技术。

联合国环境规划署驻华代表涂瑞和表示，希望科学家和企业界带来更多的创新性科技成果，大力支持中国减污降碳、改善环境质量，保护生态系统稳定和生物多样性，加强与国际同行的合作与交流，惠及周边国家。

中国科协生态环境产学联合体是在中国科协指导下，由环境、生态、气象、地理、农、林、土壤、地质、海洋、水利、可再生能源11家全国学会，生态环境领域知名企业、学术研究机构和社会组织共同发起成立的协同创新组织。据悉，2022年度中国生态环境十大科技进展由两院院士、联合体成员单位、高校和科研院所推荐，由15位院士组成评委会评议投票产生。

(责编：赵竹青、吕骞)
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