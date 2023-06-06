人民网北京6月6日电 （焦磊）日前，由中国科普研究所举办的科普中国智库专题活动——科普服务中国式现代化建设学术论坛暨《科普研究》编委会会议在北京召开。会议以“科普促进人口高质量发展 服务中国式现代化建设”为主题，与会专家围绕新时代科普高质量发展和科普服务中国式现代化建设开展交流研讨。

党的二十大报告强调，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。前不久召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调，以人口高质量发展支撑中国式现代化，全面提高人口科学文化素质、健康素质、思想道德素质。本次论坛以科普促进人口高质量发展服务中国式现代化建设作为会议主题，旨在进一步探求科普如何更好服务中国式现代化建设路径，推动新时代科普工作高质量发展，推动《科普研究》质量与影响力稳步提升发挥积极作用。

与会专家编委围绕会议主题开展了深入研讨，中国科学技术发展战略研究院原院长胡志坚研究员做了题为《科学：进化的产物》的报告，他认为，现代科学在一定意义上是进化的产物，科学精神是科学进化对社会文化职能的必然要求。胡志坚表示，新时代科普内容应该是弘扬进步的科学，科普工作要服务于中国式现代化，服务于创造人类文明新形态，同时与弘扬中华优秀传统文化相结合。

中国人口与发展研究中心副主任张许颖研究员作了题为《认识、适应、科普人口发展新常态，助力人口高质量发展》的报告，基于人口变化数据，就当前我国少子化、老龄化、区域人口增减分化的人口发展趋势特征进行了科学阐释和分析。他认为，我国长期拥有人力资源禀赋优势，科普在助力人口高质量发展中发挥着重要作用，要把提升全民科学素质同人口高质量发展联系起来，并从人口学视角提出了科普服务于人口素质提升的新思路。

中国科普研究所党委书记、所长、《科普研究》编委会常务副主任王挺研究员围绕科普服务中国式现代化的历史、理论和实践三个逻辑，作题为《深刻把握新时代科普工作服务中国式现代化的中国逻辑》的报告，深度解读了科普如何赋能中国式现代化。他提出，要深刻把握党的创新理论的世界观和方法论，把握科普工作“坚持人民性、突出引领性、注重科学性、赋予时代性、把握融合性、拓展开放性”的本质要求，加强科普理论研究和实践探索，用高质量科普为强国建设、民族复兴赋能。

会上，编委们聚焦主题，围绕新时代社会公众科普需求、科普高质量发展路径、强化科学精神引领、不同领域的科普分层分工、构建科普理论的方法、体系等议题进行了深入研讨交流，并从拓展研究主题、开展专题调研、加强理论指导、深化栏目板块等角度提出了促进《科普研究》创新发展的的建议。

编委会提出，要认真领会加强国家科普能力建设对于提高社会文明程度、推进文化自信自强的重要作用。时代呼唤更深入的科普理论与实践研究，新时代科普研究工作坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，牢记使命，勇于担当，努力构建新时代科普理论体系，打造一流学术期刊，更好服务新时代科普高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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