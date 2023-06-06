人民网北京6月6日电 （黄盛）据香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）消息，港交易所在6月5日正式宣布，“双柜台模式”将于2023年6月19日推出，为交易所参与者设置的推出前测试将于6月17日进行。同时，港交所还公布了首批21只双柜台证券名单及首批9个双柜台庄家名单。

据了解，去年12月，港交所推出“港币—人民币双柜台模式”以及双柜台庄家机制，即“双柜台模式”，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。港交所当时表示，在双柜台模式下，投资者可以互换同一个发行人发行的港币柜台证券及人民币柜台证券。两个柜台下的证券属于同一类别证券，可以在不改变实益拥有权的情况下相互转换。

“‘双柜台模式’的推出，不仅将为发行人和投资者提供了更多交易选择，也将丰富人民币产品生态圈，进一步推动人民币国际化。”港交所行政总裁欧冠升在“双柜台模式”推出时表示。

此次“双柜台模式推出”日（即2023年6月19日）前，港交所表示，21只证券将于“港币—人民币双柜台模式”推出当日成为双柜台证券，9家交易所参与者已获授双柜台庄家执照，可于“双柜台模式”推出后于相应的双柜台证券进行庄家活动或提供流通量活动。在“双柜台模式”推出日前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。

港交所提示，交易所参与者要留意，为交易所参与者而设的推出前测试将于2023年6月17日进行。交易所鼓励交易所参与者参与该测试，有意参与者须于2023年6月14日或之前完成相关报名表并交回交易所。推出前测试的详细日程表将于2023年6月15日或之前，发送予已登记的交易所参与者。

业内人士对此表示，随着“双柜台模式”落地，人民币可以直接购买港股，香港金融市场人民币计价产品体系进一步丰富，将集聚更大规模的人民币资金，进一步提升人民币计价资产的交易活跃度。

(责编：王震、吕骞)

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