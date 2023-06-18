黄盛

今年以来，我国经济发展回升向好态势持续巩固，市场需求稳步恢复，积极因素不断增多，彰显出强大的韧性和活力。其中，中国人民银行加速落地一系列稳健的货币政策，并积极引导金融机构服务“下沉”，为实体经济精准提供充足稳定的支持。近日，人民网跟随中国人民银行调研团前往产业一线，深剖货币政策落地到中小微企业、工业制造业和乡村振兴一线服务中的经验和鲜活故事。

“近年来，得益于人民银行各种货币政策的精准支持，我们三一集团从近50家国内外金融机构拿到了超过2800亿元人民币的总授信额度。这些金融机构还积极为集团上下游合作伙伴提供优质的金融服务，为‘三一’生态圈的生长提供了丰富的金融‘养料’。”近日，三一集团高级副总裁、财务总监刘华在介绍集团的数字化“灯塔工厂”时，分享了货币政策工具对于先进制造业的创新扶持。

作为立国之本、强国之基、兴国之器，制造业一头连着国民经济结构的提质增效，一头连着大众民生的生活日常。当我国制造业升级发展态势明显，全国各地对制造业发展支持力度不断加大、制造业投资持续增长得到支撑之时，各金融机构以人民银行推出的制造业中长期贷款等货币政策工具为依托，创新服务质效，为制造业企业加大“输血”力度、强化“造血”功能，助力相关企业“链”就看家本领，推动“智”造跃升。

中长期信贷精准投放

完善供应链融资服务

从长沙市中心向东驱车约摸四十分钟左右，有一条长沙县远近闻名的“三一路”。备受瞩目的先进制造业企业三一集团园区就在这条路的两旁。走进三一集团的展厅，混凝土机械、挖掘机械、大吨位起重机械、泵机等工程机械制造品吸引着来访者的目光，讲述着企业在创新制造过程中的发展故事。

“从1989年成立至今，三一集团在推进数智化、电动化、国际化的战略过程中，始终伴随着金融‘养料’对制造业长期、稳定、精准的支持。”刘华说，在各方金融支持下，2020年至2022年，三一集团中长期贷款存量规模翻了一番，融资成本逐年下降，有力地保障了10余个重点项目的建设。也是在金融的支持下，三一集团瞄准数字化、智能化转型，打造出全球重工行业认证的数字化“灯塔工厂”。

在三一集团数字化“灯塔工厂”里，智能机械正在完成无人电焊工作。人民网 黄 盛摄

在给予三一集团服务支持的众多金融机构中，工商银行湖南省分行让人印象深刻。一方面，工商银行湖南省分行已向三一集团发放中长期贷款146.44亿元，在今年还向三一集团的701家供应商发放超8400笔融资，融资余额突破10亿元；另一方面，工商银行湖南省分行将三一集团、三一重工纳入总行债务融资工具承销与投资业务“优化流程”名单，免去单次业务审批环节，提升业务审批效率，帮助三一集团积极参与债券市场融资活动，有效降低了公司融资成本；此外，还为三一集团开立了跨境资金集中运营项下跨境本外币资金池，可通过资金池进行人民币资金的跨境调拨，目前三一集团已通过跨境本外币资金池办理跨境资金收付23.02亿元。

工商银行湖南省分行副行长黄堃表示，在湖南，产业与金融政策合作发力，对重点制造业企业加强支持，吸引带动上下游企业聚集发展，构建更完备的产业生态。特别是人民银行长沙中心支行牵头制定并组织实施了《湖南省产融合作制造业重点企业名单制度》等文件，围绕湖南省制造业单项冠军企业等重点领域，指导金融机构加大对制造业的信贷投入。

金融机构对制造业的服务不止于中长期信贷投放。建设银行湖南省分行为三一集团上游3500多家供应商提供了超过200亿元的供应链融资服务，在有效解决了上游供应商融资难问题的同时，实现了对中小企业的深度普惠服务；同时也为三一集团搭建销售端的“惠市宝”平台，有效解决了长期困扰客户的资金划款、自动分账、资金监管和对账难题，目前年交易量已超过3万笔。

丰富专项金融产品

持续降低融资成本

在株洲市芦淞区山河科技航空产业基地，人们不仅能近距离观察到轻型运动飞机制造基地，还能时不时看到低空俯冲、旋转上升的“阿若拉”飞机演示。

“阿若拉”SA60L飞机是由湖南山河科技研发制造的我国第一款自主设计、自主制造的轻型运动飞机，目前累计交付250多架，在轻型运动类飞机国内市场中占有率超70%。湖南山河科技总经理邓宇介绍说，随着我国低空空域管理改革的推进以及对通用航空产业战略新兴产业的大力支持，公司逐步进入跨越式发展阶段，并以两座飞机、五座飞机、垂直起降载人航空器、大载荷系留消防无人机、轻型运输无人机等产品为依托，打造通用航空飞机制造基地，为航空装备、工程机械等领域提供复材零部件设计、制造、试验服务。

“在发展过程中，山河科技离不开金融的助力与培育。”邓宇说，2013年公司刚搬迁到株洲时，无土地证及房产证。彼时，交通银行株洲市分行通过现场走访，向企业提供了第一笔3000万元的授信额度，之后又增至5000万、8000万。为了支持山河科技创新研发及基地建设，交通银行株洲市分行还成立联合服务团队，对公司无抵押贷款额度给予最好的利率优惠，并于2023年4月签署银企战略合作签约，获批大额综合授信支持，用于产品研发、适航取证及产业化发展。

低空飞行的“阿若拉”SA60L轻型运动飞机。人民网 黄盛摄

“培育制造名城离不开金融的有力支持。近年来，我们注重发挥金融支撑作用，引导全市金融机构坚持把服务实体经济、支持先进制造业发展作为首要任务，全面提升金融服务制造业发展能力。”株洲市常务副市长王卫安表示，株洲市各金融机构创新推出了一批具有特色、示范效应的制造业专项金融产品和服务模式。比如，为盘活企业各类权利和动产资源，创新了云信贷、政采贷、融易通等特色金融产品；为推动人民银行优惠政策资金精准直达企业，创新了绿贴通、绿色供应链金融业务。

此外，王卫安介绍说，在人民银行低成本货币政策工具的牵引带动下，各金融机构充分发挥贷款市场报价利率改革效能，促进制造业企业综合融资成本稳中有降。截至2023年4月末，株洲市加权平均贷款利率为4.79%，同比下降51个BP，低利率水平居全省前列，其中普惠小微企业贷款加权平均利率4.75%，同比下降42个BP。

不断丰富专项金融服务产品、持续降低制造业融资成本的还有广东。据人民银行广州分行货币信贷管理处副处长肖跃介绍，广东创新货币政策工具运用方式，创新再贴现运用方式，结合智能移动终端、半导体及集成电路等“智能制造产业链”，推出智能制造业产业链票据再贴现；结合新能源汽车推出绿色制造产业链票据再贴现，首批业务在东莞落地近1亿元。在完善信贷、债券等金融产品和服务方式方面，推动“质量贷”金融产品落地江门，通过当地政府部门采集的信息，建立高质量企业白名单开展融资对接，目前已投放贷款4.9亿元，惠及企业13家。

也有业内人士表示，为支持制造业高质量发展提供有力金融保障，一直是中国人民银行制定货币政策工具的重要目的之一。近年来，人民银行持续加强制造业信贷政策指导和考核督促，推动金融机构优化信贷结构，完善授信评审、绩效考核等机制，结合制造业企业资金需求特点优化贷款期限管理，加大对制造业的中长期贷款支持；依托发展改革委牵头建立的推进有效投资重要项目协调机制，梳理各地区各部门提供的重点领域项目清单，动态向银行推送，协调解决银行审贷过程中遇到的贷款要件不齐、审贷信息不足等问题，加快银企融资对接，既为制造业及时“输血”，也为实体经济长期发展“造血”。

相关阅读：

金融“店小二” 扶助中小微“破关”成长

金融“新农具” 拓出田野发展新活力

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经