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助力“双碳”目标实现 23家车企近1400款车型碳足迹数据公示

2023年06月20日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者王连香）“截至6月16日，中国汽车产业链碳平台已公示23家车企，近1400余款车型的碳足迹信息。”中汽碳（北京）数字技术中心有限公司总经理赵冬昶在2023年汽车工业节能与绿色发展评价中心年度成果交流会上介绍。

从已公示车型的碳足迹数据来看，以燃料类型为维度排名，纯电动乘用车碳足迹最低，柴油车碳足迹最高。其中，纯电动乘用车相较汽油乘用车碳足迹降低32.9%，相较于柴油乘用车碳足迹降低51.7%。

赵冬昶表示，通过汇总不同级别、不同燃料类型、不同车辆类型碳足迹的平均数值情况，能说明相较于传统能源乘用车，纯电动轿车具有明显的生命周期碳减排优势。

“我国汽车产业在今后较长一段时间内仍将保持较高的增长速度，汽车行业高保有量与快速增长态势进一步增加了汽车产业碳减排的压力，生产与销售低碳汽车产品已是大势所趋。”中汽数据有限公司党委书记史永万表示，下一步，汽车产品碳足迹信息公示将进一步完善，同时研究碳标签制度，助力我国汽车相关产品“走出去”，并支撑“双碳”目标实现。

(责编：王连香、吕骞)
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