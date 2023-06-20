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全国铁路7月1日起实行新列车运行图

2023年06月20日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车10592列，较现图增加46列；开行货物列车22182列，较现图增加394列，铁路客货运输能力、服务品质和运行效率进一步提升。

国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门贯彻落实党的二十大精神，主动服务国家战略，深化运输供给侧结构性改革，适应客货运输市场需求，对运输组织做出的一次全面系统调整。新图实施，将显著提升我国铁路网的整体功能和运行效率，进一步优化客货运输产品供给，为我国经济运行整体好转和人民群众便捷出行提供可靠支撑。

一是扩大京津城际铁路和广深港高铁运能，助力京津冀协同发展和香港与内地人员往来。采用动车组重联运行、开行长编组动车组等方式，扩大京津城际铁路运能，每日增加3.1万个高铁座席；首次开行沧州西经京沪高铁、石济高铁至石家庄的G字头动车组列车2列，进一步便利沿线群众出行，助力京津冀协同发展。统筹广深港高铁日常线和高峰线列车开行结构，增加日常开行的跨境G字头动车组列车18列，其中首次开行成都东至香港西九龙跨境G字头动车组列车，助力香港与内地人员往来。

二是增开进出东北高铁列车，更好服务东北全面振兴。首次开行齐齐哈尔南至北京朝阳间4列停站少、旅速快、旅时短的G字头动车组标杆列车，运行时间大幅压缩，最快6小时25分可达；通过延长运行区段，安排开行哈尔滨西至南京南间、哈尔滨西至襄阳东间长距离G次动车组列车各2列，东北至华北、华中、华东地区高铁运能进一步提升。

三是西部铁路提质运营，为西部大开发注入新动能。兰新高铁兰州至西宁段按时速250公里高标运营，首次开行西宁进京、进沪G字头动车组列车，北京西、上海虹桥至西宁间分别最快10小时16分、12小时28分可达，西宁至兰州运行时间压缩至59分钟；兰新高铁兰州至西宁段安排开行G字头动车组列车4列、D字头动车组列车70列。青藏铁路西宁至格尔木段列车运行时速提升至160公里，首次开行西宁至格尔木间4列复兴号动力集中动车组列车，运行时间大幅压缩，最快5小时59分可达。银川至北京西间首次开行经银西、徐兰、京广高铁的G字头动车组标杆列车2列，运行时间大幅压缩，最快7小时20分可达。增开包头至北京北间G字头动车组列车6列、包头至清河间D字头动车组列车2列，提高呼和浩特、包头地区进京高铁运能。大幅提升西成高铁运能，分别增开成都东至西安北、太原南、银川间D字头动车组列车10列、2列、4列，增开桂林北至太原南间G字头动车组列车2列。

四是压缩普速旅客列车运行时间，全面调整旅游列车运行线。科学、均衡安排普速旅客列车停靠车站、停站时间，直通普速旅客列车平均压缩全程运行时间约23分钟，其中广州东至牡丹江K727/6/7次列车全程运行时间压缩7小时16分，青岛北至包头Z350/1次列车全程运行时间压缩5小时32分，持续开好公益性“慢火车”，普速旅客列车运行品质进一步提升；全面调整旅游列车运行线，安排满洲里至深圳东等长途运行线27条、北京丰台至黄山等中长途运行线14条、太原至中卫等短途运行线29条，根据市场需求，持续打造旅游列车品牌，构建高品质铁路旅游产品体系，助力旅游经济发展。

五是大力增开货物列车，提升铁路保通保畅能力。优化主要干线列车开行结构，进一步提升出疆、入关货运能力，增加兰新、沈山、浩吉、京九铁路等主要货运通道货物列车98列，其中兰新铁路增加22列，保障疆煤外运、北煤南运、北粮南运需求；加大电煤保供运输力度，对发电企业用煤需求实行运力倾斜，为各地迎峰度夏提供保障；增开直通快运班列24列，进一步提升班列运行品质，助力现代物流产业发展；开行乡村振兴班列15列，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴发展提供有力支撑；优化跨境货物列车开行方案，利用新增口岸增开中欧班列4列，增开中亚班列3列，开行总量分别达到86列、39列，保持西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车稳定开行，服务畅通国内国际双循环和外贸保稳提质。

六是提升客货运输服务品质，让旅客货主体验更美好。客运方面，精心组织暑期运输工作，加强老幼病残孕等重点旅客服务，做好站车空调、餐饮、供水等基本服务，努力打造温馨旅途；持续扩大计次票、定期票等新型票制产品应用范围，让更多通勤、商务旅客享受优惠和便利；推进铁路12306在线选铺服务试点工作，认真听取广大旅客意见建议，不断完善系统功能，提升旅客购票体验。货运方面，持续优化铁路95306货运业务网上全程办理流程，进一步提升便利化程度和客户服务体验；精心打造“高铁急送”产品，为客户提供全程速度最快、时效最准、运行最稳、品质最优的“点对点”小件快运服务。

铁路部门提示，2023年暑期运行图（7月1日至8月31日实行）与三季度运行图同步启动，各铁路局集团公司将根据客流需求适时增开临时旅客列车，努力满足旅客朋友暑期出行需求。调图后客货列车开行信息和服务资讯，旅客、货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。

(责编：王连香、吕骞)
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