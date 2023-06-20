人民网北京6月20日电 （记者乔雪峰）农村公路是我国公路网的重要组成部分，是农村地区最主要甚至是唯一的交通方式，是保障农村社会经济发展最重要的基础设施之一。作为交通强国建设的重要内容，农村公路对实施乡村振兴战略具有重要的先行引领和服务支撑作用。

农村公路既是关乎经济发展的“大交通”，更是关乎农民幸福生活的“大民生”。在河北省邢台市信都区浆水镇有一条抗大路，是一条以抗大主题命名的红色旅游之路。这里深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，梯次打造三季有花、四季常青的生态之路，抗大路通达区域被誉为“太行山最绿的地方”。

记者还了解到，这里打造以抗大路为中轴的生态旅游观光带、山地农业特色经济带、休闲康养宜居带，既有“好风景”，也有“好前景”。抗大路配备一级标准安防工程，全线遍布太阳能灯，保障夜间通行安全。抗大号公交车的运营，打通了沿线乡镇客运、物流。

6月20日，交通运输部2023年“我家门口那条路”主题宣传活动在河北邢台启动，活动将于7月至12月进行，农村公路月度展示主题分别是“小暑·门口农路换新颜”“立秋·大美风光在路上”“秋分·丰收时节路舒畅”“霜降·精神滋养凝薄霜”“立冬·文明农路再蓄力”“冬至·厚积薄发育新机”，包括“打卡我家门口那条路”调研采访、2023年“十大最美农村路”申报展示、“看一路好风光”主题作品征集、“交通文明看农路·大家谈”等内容，吸引广大群众进一步参与到推介农村公路的宣传活动中来。

据了解，2019年以来，交通运输部组织各地交通运输部门按年度开展了“我家门口那条路”主题宣传，通过线上开展“主题展示周”活动、线下组织调研采访相结合的方式，充分发挥融媒体传播优势，发动社会各界特别是广大农民朋友自发讲述“家门口那条路”的故事，营造共同关心、支持、推动农村公路建设发展的浓厚氛围。截至2022年末，全国公路里程达535.48万公里，比上年末增加7.41万公里。

此外，启动仪式上还发布了2022年“十大最美农村路”，分别是服务保障北京冬奥会，充满现代科技元素的北京市延庆区松闫路；“五彩纷呈”，辐射全新生态旅游观光带、休闲康养宜居带的河北省邢台市信都区抗大路；移步换景，勾勒美丽乡村图景的江浙两省四市(苏州市、湖州市、无锡市、常州市)环太湖公路；打造景观示范带，成为穿行于山水之间“骑行天堂”的浙江省绍兴市柯桥区平王线；集“经济开发、观光旅游、城市整合”为一体的绿色大通道山东省烟台市海阳市盘石-朱吴民俗旅游路；将景点串珠成链，“三季有花、四季常绿”的河南省平顶山市鲁山县县道环湖路；全国山地马拉松、全国最美骑行路赛事落户于此的湖南省张家界市武陵源区插园公路；悬崖绝壁上凿出8公里长“天路”，带动村民脱贫致富的重庆市巫山县竹贤乡下庄天路；赓续红色历史，推动乡村振兴的贵州省遵义市播州区枫元至苟坝红色乡愁路；县域首条开辟“交通+旅游”发展新路径的新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县盖孜力克镇色热克托格热克村-苏贝西村Y534线。

(责编：杨曦、吕骞)

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