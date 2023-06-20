全面推进乡村振兴，加快实现农业农村现代化，离不开金融服务强有力的支持。微众银行依托数据科技能力，通过将“微粒贷”业务核算落地的方式，定向为县域贡献税收，由当地政府将相关税收投入各项“乡村振兴帮扶项目”中，打造高质量的乡村振兴样板，为县域经济发展提供有力支撑。

重庆市城口县是微粒贷乡村振兴帮扶项目落地县之一，也是全国160个国家乡村振兴重点帮扶县之一。近年来，城口县多管齐下拓宽农民增收致富渠道，紧紧围绕做好乡村产业、乡村建设、不断创新产业发展路径，增强产业发展后劲，打造产业文化品牌，走好新征程上的乡村产业振兴路。

城口县曾是国家扶贫开发重点县、全市4个深度贫困县之一。2018年，微众银行携手合作伙伴重庆农商行、重庆银行，先后将“微粒贷金融扶贫项目”落地在城口县，助力“国家级贫困县”城口脱贫攻坚。城口被定为国家乡村振兴重点帮扶县后，微粒贷金融扶贫项目升级为乡村振兴项目，继续为当地贡献税收。

近年来，城口县全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，多管齐下拓宽农民增收致富渠道。2022年，城口全县农村居民人均可支配收入增长7.1%，高于重庆市农村居民人均可支配收入增速；脱贫人口人均纯收入增长11.8%，高于本地农村居民纯收入增速。

在推进乡村振兴过程中，微众银行微粒贷乡村振兴帮扶项目，支持各县域依托当地资源优势，因地制宜发展乡村产业，推动农民增收、农业增效、农村繁荣。

微众银行相关负责人介绍，微粒贷乡村振兴帮扶项目是微众银行通过微粒贷产品与合作银行进行支持乡村振兴的尝试，通过定向为县域贡献税收的方式，助力县域经济各项事业的发展。新增税收由落地县政府用于各项基础设施、打造特色鲜明的主导产业、修复乡村生态环境，推进美丽乡村建设，为树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持绿色发展、乡村振兴作出新贡献。截至2022年底，微粒贷乡村振兴帮扶项目已落地全国47个县域，其中包含5个国家乡村振兴重点帮扶县；项目整体上线以来累计贡献增值税超23亿元。

“未来，微粒贷将持续凝聚向善的力量，带动更多资源投入到乡村振兴相关产业，进一步探索普惠金融创新样板。“该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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