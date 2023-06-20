人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

微众银行：微粒贷乡村振兴帮扶项目已落地全国47个县域 贡献增值税超23亿元

2023年06月20日13:26 | 来源：人民网
小字号

全面推进乡村振兴，加快实现农业农村现代化，离不开金融服务强有力的支持。微众银行依托数据科技能力，通过将“微粒贷”业务核算落地的方式，定向为县域贡献税收，由当地政府将相关税收投入各项“乡村振兴帮扶项目”中，打造高质量的乡村振兴样板，为县域经济发展提供有力支撑。

重庆市城口县是微粒贷乡村振兴帮扶项目落地县之一，也是全国160个国家乡村振兴重点帮扶县之一。近年来，城口县多管齐下拓宽农民增收致富渠道，紧紧围绕做好乡村产业、乡村建设、不断创新产业发展路径，增强产业发展后劲，打造产业文化品牌，走好新征程上的乡村产业振兴路。

城口县曾是国家扶贫开发重点县、全市4个深度贫困县之一。2018年，微众银行携手合作伙伴重庆农商行、重庆银行，先后将“微粒贷金融扶贫项目”落地在城口县，助力“国家级贫困县”城口脱贫攻坚。城口被定为国家乡村振兴重点帮扶县后，微粒贷金融扶贫项目升级为乡村振兴项目，继续为当地贡献税收。

近年来，城口县全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，多管齐下拓宽农民增收致富渠道。2022年，城口全县农村居民人均可支配收入增长7.1%，高于重庆市农村居民人均可支配收入增速；脱贫人口人均纯收入增长11.8%，高于本地农村居民纯收入增速。

在推进乡村振兴过程中，微众银行微粒贷乡村振兴帮扶项目，支持各县域依托当地资源优势，因地制宜发展乡村产业，推动农民增收、农业增效、农村繁荣。

微众银行相关负责人介绍，微粒贷乡村振兴帮扶项目是微众银行通过微粒贷产品与合作银行进行支持乡村振兴的尝试，通过定向为县域贡献税收的方式，助力县域经济各项事业的发展。新增税收由落地县政府用于各项基础设施、打造特色鲜明的主导产业、修复乡村生态环境，推进美丽乡村建设，为树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持绿色发展、乡村振兴作出新贡献。截至2022年底，微粒贷乡村振兴帮扶项目已落地全国47个县域，其中包含5个国家乡村振兴重点帮扶县；项目整体上线以来累计贡献增值税超23亿元。

“未来，微粒贷将持续凝聚向善的力量，带动更多资源投入到乡村振兴相关产业，进一步探索普惠金融创新样板。“该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023中国互联网大会将于7月18日至20日在北京举办
　　人民网北京6月20日电 （王绍绍）中国互联网协会发布的最新消息显示，2023（第二十二届）中国互联网大会定于7月18日-20日在北京北人亦创国际会展中心举行，大会将以“促进数实融合 赋能千行百业”为主题，围绕“论坛会议+特色活动”主线，开展系列活动。 据悉，论坛会议部分将举办开幕式、闭幕式及特色分论坛等20余场论坛；特色活动部分以“畅游数字山海，72小时不打烊”为核心主线，结合“聚滴水、涛势起、立潮头、凝万象、赴山海”五个篇章，开展形式多样的活动，展示数字经济的发展潜力、创新活力。…
凝聚行业共识 《打击利用恶意投诉非法牟利自律公约》发布
　　人民网北京6月20日电 （王绍绍）近日，中国互联网协会在京组织召开《打击利用恶意投诉非法牟利自律公约》（下称“《公约》”）发布会。会上介绍了《公约》的起草过程、意见征集和响应情况，相关专家对《公约》进行解读。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部