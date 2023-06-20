我国成功发射试验二十五号卫星
2023年06月20日13:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）北京时间2023年6月20日11时18分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，成功将试验二十五号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展新型对地观测技术试验。
此次任务是长征系列运载火箭的第477次飞行。
(责编：杨曦、吕骞)
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