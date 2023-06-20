《保健食品原料目录 营养素补充剂（2023年版）》等四个保健食品目录发布
2023年06月20日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局会同国家卫生健康委、国家中医药管理局制修订并发布了《保健食品原料目录 营养素补充剂》（2023年版）、《允许保健食品声称的保健功能目录 营养素补充剂》（2023年版）、《保健食品原料目录 大豆分离蛋白》《保健食品原料目录 乳清蛋白》四个保健食品目录，深入推进保健食品备案工作。
据了解，《保健食品原料目录 营养素补充剂》（2023年版）新增了二十二碳六烯酸（DHA）、“酪蛋白磷酸肽+钙”、氯化高铁血红素，更新了部分原料及化合物的标准依据；《允许保健食品声称的保健功能目录 营养素补充剂》（2023年版）增加了补充n-3多不饱和脂肪酸的保健功能及其释义。《保健食品原料目录 大豆分离蛋白》《保健食品原料目录 乳清蛋白》规定了原料名称、每日用量、适宜人群、不适宜人群、对应功效以及原料技术要求等内容。
据介绍，保健食品注册备案双轨运行以来，市场监管总局始终坚持以人民为中心的发展思想，深入推进保健食品备案工作，坚持高质量注册促进高质量备案，秉承科学严谨原则，在扎实调研、充分研讨、多方验证的基础上制定高质量备案原料目录；通过智慧监管统一办事指南标准、统一系统流程管理、统一备案数据共享，建设高效能备案信息化系统，首批实现“跨省通办”；严格执行法律法规标准规范，以“四个最严”要求督促落实保健食品备案企业主体责任和属地管理责任，赋能行业高质量发展，取得了阶段性成效。
(责编：杨曦、吕骞)
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