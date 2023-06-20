人民网北京6月20日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，2023年6月20日，北京丰台站开通运营一周年。一年来，北京丰台站累计发送旅客750万人次，到达旅客825万人次，日均接、发旅客列车116列，有效强化了北京综合交通运输服务功能，极大便利了人民群众出行。

据介绍，丰台站始建于1895年，曾服务老京张铁路、京广铁路、京沪铁路等多条线路，开办客货运输、列车编组技术作业等业务。随着首都城市建设和铁路的快速发展，车站承担的相关业务相继移交北京西站、丰台西站等站办理，至2010年运输业务全部停办，2018年9月实施改扩建工程。2022年6月20日，北京丰台站华丽现身，正式开通运营，改建后的北京丰台站设有32条到发线和32个客运站台面，办理经由京广高铁至石太客专方向的动车组列车，以及京广线、京九线、京沪线、京原线、丰沙线以及部分北京枢纽中转普速列车客运业务。

北京丰台站建筑面积约40万平方米，不仅面积大，而且建筑结构十分新颖。该站是国内首座采用高铁、普铁双层车场重叠设计的特大型车站，形成了“顶层高铁、地面普铁、地下地铁”的立体交通模式，方便旅客“无缝”换乘城市交通。同时，车站屋面的中间位置设有一条屋面采光天窗带，形成了中央光庭，为高架车场及高架候车厅提供了自然光源；车站外幕墙采用了实体墙面开深窗的形式，不仅满足了房间采光通风的需求，还兼具一定的遮阳效果。

作为一座现代绿色智能车站，北京丰台站内科技创新亮点颇多，其中最值得一提的就是车站“智慧大脑”——综控室。“智慧大脑”共由60块LCD屏幕构成，总面积达46.8平方米。“智慧大脑”可以实时掌握客流情况，便于车站根据现场需要合理调配工作人员，为旅客提供更为优质到位的服务。“智慧大脑”还能实时监控车站设备状态，及时提示设备维护人员第一时间准确判断设备故障及设备维护周期，确保车站内空调、暖气、通风、照明等设施设备正常运转，让广大旅客出行更加温馨舒适。

开通运营一年来，中国铁路北京局结合广大旅客出行需求，积极优化北京丰台站设备设施，不断提升旅客出行体验。在候车大厅立柱、卫生间等地点设置有146处紧急呼叫按钮，按钮的后台终端连接在车站12306服务台，旅客如果出现身体不适等突发情况，可以随时按下紧急呼叫按钮与工作人员进行语音对话，获得第一时间救助；在母婴哺乳室门外增设远程电子门铃，有哺乳需求的旅客只需按下门铃与综合服务中心工作人员取得联系，就能进入母婴室，有效减少了旅客等待时间；在候车区增设了共享充电设备18台，在饮水处增加饮水机数量，卫生间增设小厨宝供应洗手热水，在12306服务台配备医药箱、针线包、口罩、免洗消毒凝胶，全力满足旅客候车时的现实需求。

在提升硬件服务水平的同时，中国铁路北京局还在北京丰台站推出多项服务举措，努力打造便民利民的优质服务。实施铁路、地铁安检单向互认，暨铁路旅客出站换乘地铁时无须进行二次安检，使旅客换乘地铁时间平均缩短了15至20分钟，大大提高了换乘效率；积极与地方相关部门单位协调联动，在春暑运、节假日等旅客高峰时期精准提供旅客和列车到达数据，为适时延长地铁运行时间、增派出租车和网约车创造条件，确保旅客安全高效出站接驳；定期对站内空调的风道、滤网等进行清理消毒，保证站内始终空气清新、温度宜人。

在中国铁路北京局的精心组织下，今年5月底由北京丰台站至河北固安的通勤列车正式开通，为河北固安与首都北京之间搭建起又一条便捷通道。目前，北京丰台站在京津冀地区交通的辐射作用越发显著，有效缓解了北京站、北京西站等既有车站的压力，进一步提升了首都铁路枢纽综合服务能力，对服务支撑京津冀协同发展、完善京津冀区域铁路网布局具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经