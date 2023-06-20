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第十届美丽中国总论坛暨住房和城乡建设高质量发展大会在京召开

2023年06月20日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者王仁宏）6月19日，由住房和城乡建设部建筑杂志社主办的“第十届美丽中国总论坛暨住房和城乡建设高质量发展大会”在中国城博会主会场隆重举行。

来自全国住房和城乡建设行业的主管部门领导、杰出院士和知名专家学者、优秀企业家和学协会领导等共400多人相聚一堂，聚焦绿色低碳发展、新型建筑工业化、城市更新、智能建造等住房和城乡建设高质量发展的热点问题，交流分享行业最新创新成果，总结实践经验，探讨发展趋势。

住房和城乡建设部标准定额司二级巡视员吴路阳在主旨报告中表示，住房和城乡建设部标准定额司将牢牢抓住让人民群众安心居住这个基点，以努力让人民群众住上更好的房子为目标，着力在推动绿色发展、促进人与自然和谐共生上实现新进展，不断做好持续提升建筑节能水平、优化建筑用能结构、加强科技创新三项重点工作。

中国工程院院士、中国建筑设计研究院总建筑师崔愷则通过实例阐释装配式建筑在工业化与艺术性的融合成效，详细介绍了雄安新区市民中心等具体项目的设计、建设过程和成果，展现现代建造技术对中国传统建筑风格的传承与发展。他建议，要“少一些装饰，多一些技术美，让建筑呈现真实的美和长久的美”。

中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员、城市更新研究中心主任秦虹表示，在城市更新的居住空间完善、公共空间优化、产业空间调整三大任务中，产业迭代升级是城市更新的核心内容。“与居住和公共空间不同，产业空间更新和迭代是实现城市更新三大效益，特别是带来经济增长活力的关键。”

展望未来，建筑业的数字化转型已是大势所趋。中国工程院院士、北京科技大学城镇化与城市安全研究院院长岳清瑞表示，还需从大力推动体制机制改革、加快推进科技创新、加大智能建造人才培养力度三个方面推动智能建造的高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)
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