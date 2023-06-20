人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

非现金支付业务方面，一季度，全国银行共办理非现金支付业务1145.87亿笔，金额1277.53万亿元，同比分别增长18.46%和11.1%。

银行卡总量小幅增长。截至一季度末，全国共开立银行卡95.73亿张，环比增长1.01%。其中，借记卡87.82亿张，环比增长1.18%；信用卡和借贷合一卡7.91亿张，环比下降0.84%。人均持有银行卡6.78张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。

特约商户数量和银行卡受理终端数量有所减少。截至一季度末，银联跨行支付系统联网特约商户2561.38万户，联网POS机具3309.74万台，ATM机具88.27万台，较上季度末分别减少161.47万户、246.33万台、1.32万台。全国每万人拥有联网POS机具234.44台，环比下降6.93%；全国每万人拥有ATM机具6.25台，环比下降1.47%。

银行卡交易业务量明显增长。一季度，全国共发生银行卡交易1118.39亿笔，金额292.90万亿元，同比分别增长18.75%和10.57%。其中，存现业务12.71亿笔，金额11.01万亿元；取现业务18.03亿笔，金额11.05万亿元；转账业务451.65亿笔，金额237.79万亿元；消费业务635.99亿笔，金额33.04万亿元。银行卡卡均消费金额3451.12元，笔均消费金额519.48元。

银行卡信贷规模保持平稳。截至一季度末，银行卡授信总额为22.18万亿元，环比增长0.18%，银行卡应偿信贷余额为8.57万亿元，环比下降1.42%。银行卡卡均授信额度2.80万元，授信使用率38.62%。信用卡逾期半年未偿信贷总额990.04亿元，环比增长14.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.16%。

(责编：罗知之、吕骞)

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