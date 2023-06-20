人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行：一季度票据业务量总体保持下降趋势

2023年06月20日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

票据方面，票据业务量总体保持下降趋势。一季度，全国共发生票据业务2417.44万笔，金额23.63万亿元，同比分别下降15.66%和10.82%。其中，支票业务1782.31万笔，金额17.81万亿元，同比分别下降16.81%和13.06%；实际结算商业汇票业务628.5万笔，金额5.72万亿元，同比分别下降12.19%和3.17%；银行汇票业务2.36万笔，金额316.25亿元，同比分别下降26.07%和5.29%；银行本票业务4.27万笔，金额756.42亿元，同比分别下降15.93%和3.84%。

电子商业汇票系统业务量有所下降。一季度，上海票据交易所电子商业汇票系统承兑664.81万笔，金额5.84万亿元，同比分别下降6.67%和15.64%；贴现217.47万笔，金额3.89万亿元，同比分别下降18.05%和18.68%；转贴现335.35万笔，金额12.24万亿元，同比分别下降23.98%和13.04%；质押式回购99.40万笔，金额6.71万亿元，同比分别增长17.42%和14.29%；买断式回购8.87万笔，金额4851.11亿元，同比分别增长7.45%和26.15%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：一季度票据业务量总体保持下降趋势
　　人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。 票据方面，票据业务量总体保持下降趋势。…
人民银行：截至一季度末人均持有银行卡6.78张
　　人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。 非现金支付业务方面，一季度，全国银行共办理非现金支付业务1145.87亿笔，金额1277.53万亿元，同比分别增长18.46%和11.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部