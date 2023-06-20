人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

票据方面，票据业务量总体保持下降趋势。一季度，全国共发生票据业务2417.44万笔，金额23.63万亿元，同比分别下降15.66%和10.82%。其中，支票业务1782.31万笔，金额17.81万亿元，同比分别下降16.81%和13.06%；实际结算商业汇票业务628.5万笔，金额5.72万亿元，同比分别下降12.19%和3.17%；银行汇票业务2.36万笔，金额316.25亿元，同比分别下降26.07%和5.29%；银行本票业务4.27万笔，金额756.42亿元，同比分别下降15.93%和3.84%。

电子商业汇票系统业务量有所下降。一季度，上海票据交易所电子商业汇票系统承兑664.81万笔，金额5.84万亿元，同比分别下降6.67%和15.64%；贴现217.47万笔，金额3.89万亿元，同比分别下降18.05%和18.68%；转贴现335.35万笔，金额12.24万亿元，同比分别下降23.98%和13.04%；质押式回购99.40万笔，金额6.71万亿元，同比分别增长17.42%和14.29%；买断式回购8.87万笔，金额4851.11亿元，同比分别增长7.45%和26.15%。

(责编：罗知之、吕骞)

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