人民网北京6月21日电 （记者李栋）农业农村部最新发布的数据显示，截至目前，中国深远海养殖水体近4400万立方米，产量约40万吨，占海水鱼养殖产量的20%以上，深远海养殖发展取得初步成效。

粮食安全是“国之大者”。党的二十大报告指出，树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系。渔业专家表示，加快建设现代海洋牧场，打造“蓝色粮仓”，引领推动构建多元化食物供给体系，在迈向深蓝海域的“牧场”上大有文章可做。

近日，农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、中国海警局联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，要优化养殖空间布局，发展深远海养殖要符合国土空间规划和养殖水域滩涂规划要求，桁架类网箱及养殖平台、养殖工船原则上布设在低潮位水深不小于20米或离岸10公里以上的海域，重力式网箱布设海域水深不小于15米。

在推动全产业链发展方面，要大力推行健康养殖，做精做好水产种业，积极发展水产品加工流通，培育区域性优质特色品牌，鼓励创建深远海养殖类型的国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

产业发展科技先行。在推进产业科技创新方面，《意见》指出要加大对先进养殖技术和设施装备研发支持，完善技术体系和规范标准，提高深远海养殖的安全性和经济性。

“同时，要落实检验登记要求，养殖工船依照《中华人民共和国渔业船舶登记办法》，按照养殖渔船进行登记，重力式深水网箱、桁架类网箱及养殖平台由地方人民政府指定的主管部门制定规则进行登记。”农业农村部相关负责人表示，深远海养殖生产要健全监管协作机制，建立由同级农业农村（渔业）部门牵头，各有关部门共同参与的深远海养殖监督管理工作协作机制，明确职能分工，形成齐抓共管的监管格局。

统计数据显示，2017年以来，我国深远海养殖加速推进，目前养殖水体达4398万立方米，水产品年产量39.3万吨，比“十三五”初期分别增加3.3和2.4倍，占海水鱼类养殖产量的两成以上。

在农业农村部召开的全国深远海养殖工作会议上，相关负责人表示，加快发展深远海养殖，是向海洋要食物的重要途径、现代化海洋渔业建设的重要方向、海洋渔业可持续发展的重要举措、建设海洋强国的重要手段。

“要通过加工流通体系和品牌建设、规范养殖生产行为、深入实施水产种业振兴行动等措施，大力发展深远海养殖，建设现代海洋牧场，推动海洋渔业向信息化、智能化、现代化转型升级。”该负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)

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