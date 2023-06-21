人民网北京6月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，6月19日，国际财务报告准则基金会（以下简称基金会）北京办公室举行揭牌仪式，标志着继2022年12月29日中国财政部与基金会签署谅解备忘录后，北京办公室作为基金会在华设立的代表机构正式投入运营。财政部副部长朱忠明、北京市常务副市长夏林茂、基金会受托人主席埃尔基·利卡宁和行政总监李·怀特共同为北京办公室揭牌，来自中国财政部、北京市人民政府，以及基金会、国际可持续准则理事会（以下简称理事会）的中外代表参加了揭牌仪式。

朱忠明副部长表示，中国全力支持基金会的工作和国际可持续披露标准的制定。我们热切欢迎基金会来到北京，并支持基金会北京办公室发挥交流合作中心、能力建设中心和创新实践中心的重要作用。

夏林茂副市长表示，北京市将按照前期承诺，配合财政部为基金会北京办公室的运营提供支持保障。同时，也将积极支持国际可持续披露标准的推广应用，并愿意与北京办公室开展交流合作。

基金会受托人主席埃尔基·利卡宁表示，我们很高兴与我们的中国合作伙伴开展合作，在北京开设办公室。中国作为世界第二大经济体和全球供应链的重要组成部分，是确保理事会制定可持续披露全球基准以满足投资者信息需求的重要国家。

揭牌仪式后，朱忠明副部长在中国注册会计师协会会见了利卡宁主席一行，双方就中国财政部与基金会合作、北京办公室未来发展等交换意见。

据悉，北京办公室将聚焦于领导和执行理事会关于新兴和发展中经济体的战略，作为亚洲利益相关方互动的中心促进与利益相关方的更深层次合作和交流，以及面向新兴经济体、发展中国家和中小主体开展能力建设等。

(责编：王震、陈键)

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