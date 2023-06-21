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原标题：闽南“拼”出实体经济新图景

闽南地区，民营经济发达，服装鞋帽、食品轻工类生产企业众多。眼下，这些深深扎根于实业的民营企业正在发生新变化：茶园建起数字基座、制造工厂改头换面、中小企业主动搞科研……

近日，记者跟随“高质量发展调研行”主题采访团走访观察到，闽南地区贯彻落实党的二十大精神，坚守实业发展实体经济，建设现代化产业体系，引导传统产业顺应市场需求转型升级，依靠科技支撑，走上高质量发展道路。

拓宽纺织服装业市场空间

石狮，以服装产业闻名，孕育了卡宾服饰、劲霸男装、富贵鸟服饰等众多闻名遐迩的国产品牌，还集聚着8000多家纺织服装及配套企业，产业链条完整。近年来，面对人工成本、订单转移、消费市场改变等压力，纺织服装业企业纷纷走上高科技、高附加值的转型升级之路。

卡宾服饰（中国）有限公司制造事业部行政负责人黄庆彬介绍，公司作为石狮数字化改造示范项目，生产车间全面升级智能化服装生产流水线，“得益于智能化改造，企业降低了生产成本、缓解用工压力，同时生产效率也大大提升”。

企业创新升级的信心来自政府的支持。石狮市工业信息化和科技局局长邱春旭介绍，一方面，政府通过调整优化企业技改补贴，引导制造企业转型升级；同时顺应网络时代发展趋势，引导电商企业实现跨境电商转型、线下市场向网批平台转型、仿牌向品牌转型，“石狮现有90%的纺织鞋服企业嫁接电子商务销售渠道，涌现出一批年销售额超10亿元的新兴电商品牌企业”。

记者采访了解到，当地一家服装企业生产的服装，在跨境电商的带动下，在海外可得到数倍的收益。

邱春旭表示，从“注重外贸”向“内外并重”、从“加工为主”到“工贸一体”、从“童装品类”向“校服产业”、从“网批市场”向“产业平台”，当地纺织服装企业顺应市场需求转型升级使本地产业优势持续释放活力。

茶业跨界升级

记者采访期间，安溪铁观音即将迎来采摘季，当地茶农们通过数字化管理系统时刻关注着茶叶的长势，对即将到来的采茶季充满期待。一位茶农告诉记者：“这几年，每到茶叶上市期，来我们这里收购的外地客商越来越多，茶叶价格也越来越好。”

价格卖得好源于茶业品质的提升。安溪地处福建东南沿海，是我国乌龙茶的故乡，也是铁观音的发源地。近年来，当地坚持以茶科技创新赋能产业发展。

著名茶企八马茶业茶庄园内，分布着几十个传感器，可以实时监测气压、光辐射总量、茶树长势等。“通过移动5G智慧茶园项目，坐在办公室就能看到茶园的一切。”八马茶业品牌中心福建区域负责人徐秋艳介绍，工作人员可以及时应对异常气候、土壤生态变化等环境因素，开展驱虫防病等工作，提高茶叶品质和产量。

持续提升安溪茶叶品牌价值是引领茶产业高质量发展的抓手。目前，安溪县内5000多家茶企中，一大批茶叶深加工企业正开发新一代功能性茶产品，向食品加工、生物医药、日用化工、茶生物提取等行业延伸。

合力推动晋江鞋业全链创新

一双鞋子上市前要达到哪些标准？位于福建省晋江市的中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司里，400多台仪器设备为鞋“体检”，仅其中一项耐折性测试，就需要弯折成品鞋4万次。

“从有鞋穿，到穿舒适的鞋、好看的鞋、健康的鞋，几十年来，中国的制鞋标准在不断提高。”该研究院院长王文琪介绍，作为我国唯一的国家级皮革和制鞋行业综合性科研机构，这里集研发设计、标准检测、应用推广、行业服务于一体，为周边鞋企提供科学技术支撑，让更多“黑科技”运用到鞋服制造。

近年来，有“中国鞋都”之称的晋江市围绕产业链布局创新链，聚焦关键领域和创新链缺少环节，建设引用9家高水平研发检测平台，推动企业与高校科研院所开展产学研合作，为鞋革产业高质量发展注入新动能。

王文琪认为，传统制造业高质量发展离不开技术创新、产品创新和商品创新，需要三方合力推动，即高校有成果、研究院能转化、企业能应用。“皮革制鞋企业若直接购买技术，成本高且难以短时间内产生效益。我们采用服务下沉的方式，先给有需要的企业免费进行技术服务、解决实际难题，在企业看见新产品、新工艺、新材料的使用带来变化后，再谈工艺技术和关键原材料的实际合作。技术先行、成本分摊，以技术促销售。”王文琪说，客户既有知名品牌，也有不少中小企业，全面提高了产业的技术“含金量”，目前该平台已助力700家相关产业的企业攻克技术难题。

大到驰名品牌制造，小到鞋服配套工厂，重视创新、舍得投入是闽南众多民营企业转型升级、发展壮大的法宝。正如泉州市委常委、晋江市委书记张文贤所说，“科技创新是关键变量，也是高质量发展的最大增量，筑牢实体经济根基，根本还是要靠创新”。

(责编：杨曦、陈键)

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