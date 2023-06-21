人民网北京6月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，为期5天的铁路端午小长假运输今日启动，自6月21日至6月25日，全国铁路预计发送旅客7100万人次，日均发送旅客1420万人次，6月22日为客流最高峰日，预计发送旅客约1600万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，今年端午小长假运输，铁路部门聚焦群众出行和重点物资运输需求，统筹客货运力资源，精准制定列车开行方案，持续提升服务品质。

一是增开夜间高铁和动卧列车。6月21日至22日，在上海至郑州、上海至南昌、杭州至郑州、杭州至福州等热门区间安排开行夜间高铁列车108列，每日在上海虹桥至佛山西、广州南、珠海，北京西至深圳北、珠海、湛江等热门区间增开高铁动卧列车18列，每日在北京西至昆明南、昆明南至贵阳北、贵阳北至北京西间增开高铁动卧列车各1列。

二是灵活增开短途旅客列车。组织各铁路局集团公司动态掌握节日探亲、出游、龙舟赛事等短途出行需求，适时灵活增开管内临时旅客列车，动态满足短途旅客出行需求。同时为应对突发客流，在主要铁路枢纽安排一定数量的备用动车组列车、普速旅客列车和乘务人员，随时准备上线运行。

三是全力保障电煤需求。针对近日华北、黄淮等地区高温天气带来的电煤需求上升，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新、包西铁路等主要货运通道和繁忙干线，持续加强电煤保供组织，进一步提升电煤运输能力，确保全国铁路直供电厂存煤量稳定，为各地迎峰度夏提供充足运力保障。

四是持续提升客货服务品质。组织重点站车窗口单位，增加节日期间客运服务力量，加强高峰时段进站候车旅客疏导和乘降组织，保障空调、供水、餐饮等基本服务；关爱老幼病残孕等重点旅客，最大限度提供出行便利；继续开好公益性慢火车，方便脱贫地区群众出行；继续推进铁路12306在线选铺试点和学生优惠票在线核验服务，不断提升旅客购票体验；加强铁路95306系统运用，持续提升货运办理效率。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。因端午节日期间铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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