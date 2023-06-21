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工信部答人民网记者问：将增强新能源汽车低温适用性、安全性

2023年06月21日10:47 | 来源：人民网
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2023年6月21日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会。国新网 赵一帆摄

2023年6月21日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会。国新网 赵一帆摄

人民网北京6月21日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌回答人民网记者提问时表示，将进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求。

辛国斌表示，市场化、法治化、国际化是推动产业健康可持续发展的关键。经过多年持续努力，我国新能源汽车产品竞争力大幅提升，充换电网络也日益完善，消费者对新能源汽车的认可度悄然发生变化。尤其是近两年，我国新能源汽车市场实现了快速增长，年销量从2020年的136.7万辆增长到2022年的688.7万辆，两年之间增长了4倍，新能源汽车已占到汽车新车总量的四分之一以上。

人民网记者提问。国新网 赵一帆摄

人民网记者提问。国新网 赵一帆摄

辛国斌同时强调，我国新能源汽车全面市场化发展还存在着不均衡不充分的问题，主要表现在以下三个方面。

从地域看，受动力电池低温适应性、充换电设施不足等因素影响，东北、西北等地区新能源汽车推广应用相对滞后，东北三省和西北五省新能源汽车保有量不到全国总量的5%，地域上呈现了不均衡的特点。

从车型看，新能源商用车销售增长较乘用车明显迟缓。2022年新能源商用车仅占商用车总销量的10.2%，所有商用车当中新能源的商用车只有十分之一，其中，中重型货车销量占比仅有2.7%。

从城乡市场看，农村市场尚未充分挖掘，2022年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%，远远低于行业总体25.6%的水平。

辛国斌指出，针对上述问题，工业和信息化部将会同相关部门，从供需两侧入手解决相关问题，进一步强化政策支持。

一是提升产品供给质量。支持开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理等技术攻关，提升动力电池热失控技术标准，以进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求。

二是加大重点领域推广。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，编制实施重卡电动化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例；此外，还将持续开展新能源汽车下乡活动，支持企业开发更多先进适用车型，完善充电基础设施体系，进一步释放农村地区消费潜力。

三是强化支撑保障条件。制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。

四是打造世界一流品牌。持续开展“中国汽车品牌向上发展”专项行动，支持优势企业加强质量管理，优化产能布局，以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出，推动集团化、规模化发展，加快培育具有国际竞争力的中国品牌。

(责编：申佳平、吕骞)
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