人民网北京6月21日电 （记者杜燕飞）人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，均比上一期下降10个基点。以上LPR在下一次发布LPR之前有效，这是自去年8月以来第一次调整，此前连续9个月保持不变。

实际上，市场对于本次LPR下降已有预期。2023年6月13日开始，逆回购、常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）等政策利率分别下降10个基点，银行资金成本继续降低。此前，2022年9月以来，在市场利率定价自律机制引导下，各类存款利率多次下调，银行负债成本有所下降；2022年12月和2023年3月央行分别降低存款准备金率0.25个百分点，直接降低银行资金成本。

“央行政策利率变动会对LPR变动产生比较直接的影响。在MLF政策利率之外，也会综合考虑银行成本端和贷款需求端对加点幅度的影响。”民生银行首席经济学家温彬表示，6月LPR报价利率下调，有助于进一步降低企业融资成本，提振预期信心，帮助企业加快恢复和稳健运行，带动投资修复性增长；继续降低社会融资成本，减轻企业发债融资成本和偿债压力，保持各融资渠道稳定。

“本月LPR结束连续9个月的‘按兵不动’，两个品种LPR同步下降，符合市场预期，体现了货币政策更加精准有力，有助于进一步稳定市场预期，提振市场信心。”招联金融首席研究员董希淼说，LPR下降之后，以LPR为定价基准的存量贷款利率也将下降，新增贷款利率也有望降低，有助于激发有效融资需求，降低实体经济融资成本。

6月16日召开的国务院常务会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

业内人士认为，随着降息落地和LPR报价下调，后续货币、财政、产业、就业政策等有望逐步加码和协同发力，以促进需求进一步修复。

“下一步，应把稳增长、促发展放在更加突出的位置，货币政策继续加大逆周期和跨周期调节力度，为宏观经济加快恢复创造更加适宜的货币金融环境。”董希淼表示，要加强宏观经济政策统筹协调，实现货币政策、财政政策和产业政策协同发力、综合施策，进一步大力提振市场信心，激发有效融资需求。

(责编：杨曦、吕骞)

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