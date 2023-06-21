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黄河启动2023年主汛期前调水调沙

2023年06月21日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）据水利部消息，黄河主汛期临近，结合黄河中游水库腾库迎汛需求，黄河水利委员会决定于6月21日开始实施2023年汛前黄河调水调沙。

据悉，本次汛前黄河调水调沙将于6月21日开始，历时20天左右。21日，小浪底和西霞院水库联合调度，按花园口水文站2600立方米每秒流量控泄。整个调水调沙期间，将采用万家寨、三门峡和小浪底水库调控为主，支流陆浑、故县、河口村水库相机配合的联合调度模式，小浪底水库最大下泄流量按控制花园口水文站4500立方米每秒左右运用；综合考虑水库排沙减淤和下游河道水生生物及其栖息地生态，控制花园口水文站含沙量峰值不超过359千克每立方米。

(责编：王仁宏、吕骞)
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