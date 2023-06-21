人民网北京6月21日电 （记者申佳平）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副秘书长欧鸿指出，国务院办公厅近日印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），聚焦群众关注的难点堵点问题，提出操作性强、务实管用的政策措施，同时针对群众反映最为强烈的“找桩难”“进小区难”“公路充电难”等问题，均提出了针对性解决措施。

针对“找桩难”。一方面，《指导意见》提出加强充电基础设施网络覆盖，建设结构完善的城市充电网络，重点覆盖居住区、办公区、商业中心、工业中心、休闲中心。加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的农村地区有效覆盖。大力推动公共停车场、具备条件的加油站加气站、旅游景区等公共区域充电基础设施建设。另一方面，构建各类充电基础设施充分接入的信息网平台。鼓励以省（自治区、直辖市）为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台，强化与电动汽车、城市和公路出行服务网等数据互联互通，通过互联网地图服务平台等多种便利渠道，及时发布公共充电基础设施设置及实时使用情况。

针对“进小区难”。《指导意见》专门提出积极推进居住区充电基础设施建设。一是在设施安装上，要求在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装；新建居住区严格落实充电基础设施配建要求，确保固定车位按规定100%建设充电基础设施或预留安装条件。二是在协调机制上，要求以城市为单位加快制定居住区充电基础设施建设管理指南，优化设施建设支持政策和管理程序，落实街道办事处、居民委员会等基层管理机构责任，建立“一站式”协调推动和投诉处理机制。三是在服务保障上，鼓励充电运营企业等接受业主委托，统一提供充电基础设施建设、运营、维护等服务；鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造范围，并同步开展配套供配电设施建设。

针对“公路充电难”。一是建设便捷高效的城际充电网络。加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板，有效满足电动汽车中长途出行需求；拓展国家高速公路网充电基础设施覆盖广度，加密优化设施点位布局；推动具备条件的普通国省干线公路服务区、服务站因地制宜科学布设充电基础设施。二是强化高速公路服务区充电服务。要求新建高速公路服务区应同步建设充电基础设施，加快既有高速公路服务区充电基础设施改造，新增设施原则上应采用大功率充电技术。在车流量较大区域、重大节假日期间等适度投放移动充电基础设施，增强充电网络韧性。三是建设互联互通的城市群都市圈充电网络。加强充电基础设施统一规划、协同建设，提升电动汽车在城市群、都市圈及重点城市间的通达能力。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经